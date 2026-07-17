Surpresa com a inveja em relação ao segundo título mundial de Lionel Messi: “Fiquem felizes por ele ainda estar aqui”

Wim Kieft defende Lionel Messi após a semifinal entre Inglaterra e Argentina (1 a 2). O ex-atacante não entende muito bem a resistência a um possível segundo título mundial para o astro argentino. Em sua coluna no *De Telegraaf*, ele explica por que, na verdade, deseja de todo o coração que Messi conquiste essa consagração definitiva.

No confronto contra a Inglaterra, segundo Kieft, os argentinos mostraram como sabem jogar futebol e com que intensidade conseguem atuar. “Parece que eles subestimam suas próprias qualidades”, escreve ele. “No domingo, teremos a resposta para a pergunta: será que eles conseguirão também contra a Espanha?”

O amsterdão percebe que o estilo de jogo argentino depende fortemente de Messi. “Ele precisa, em qualquer ponto do campo, ser colocado em posição para, a partir daí, fazer a diferença. Todos na seleção argentina estão dispostos a se sacrificar por ele.” Além disso, Kieft observa que Lautaro Martínez e Julián Álvarez se adaptam aos seus papéis sem reclamar.

O ex-jogador se pergunta, porém, se a Argentina adotará o mesmo plano de jogo contra a Espanha. Os espanhóis chegaram à final com seu característico tiki-taka. “Ou será que a Argentina vai apostar nas qualidades futebolísticas que possui, que são muito maiores do que se costuma supor? Isso torna uma final de Copa do Mundo como essa ainda mais interessante desde o início.”

“É comum ouvir por aí que Messi não terá a chance de conquistar um segundo título da Copa do Mundo, enquanto há quatro anos praticamente todo mundo estava do lado dele”, afirma Kieft. Talvez a controvérsia em torno do argentino tenha influência nisso. Ele destaca, por exemplo, o cartão vermelho que não foi dado na partida contra a Argélia (3 a 0) e o comportamento de Messi em relação ao árbitro João Pinheiro durante a partida contra a Suíça (3 a 1).

“Ou todas as teorias da conspiração que circulam de que a Argentina e Messi estão sendo ajudados pela FIFA a chegar à final”, resume o técnico de 63 anos. “Fiquem felizes por existir um Lionel Messi. Pelo fato de ele, como jogador, ainda fazer tanta gente feliz e de seus companheiros se colocarem em segundo plano por ele, porque ele ainda tem seus momentos de brilhantismo e pode fazer a diferença com suas qualidades.”

Kieft admira o oito vezes vencedor da Bola de Ouro porque, aos 39 anos, ele ainda exibe suas qualidades no mais alto nível. “Dar tudo de si mais uma vez para fazer a diferença e ajudar a Argentina a chegar à final. Para, em seguida, justamente contra sua segunda pátria, a Espanha, conquistar seu segundo título mundial.”