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Real Valladolid CF v Getafe CF - LaLiga SantanderGetty Images Sport
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Surpresa chocante: menor marroquino se esconde embaixo do ônibus do Valladolid para atravessar até a Espanha

Marrocos
AD Ceuta FC x Real Valladolid
AD Ceuta FC
Real Valladolid
Segunda Division
Marrocos
Espanha

Uma história dolorosa

Integrantes da delegação do Real Valladolid encontraram um menor marroquino de 17 anos, depois de ele ter se escondido em um dos eixos do ônibus da equipe durante a viagem de volta da cidade de Ceuta à Espanha, em um episódio incomum que terminou com sua entrega às autoridades competentes.

O jornal espanhol "Marca" afirmou que o menor subiu no ônibus no porto de Ceuta e se escondeu embaixo dele antes de atravessar o Estreito de Gibraltar rumo à Península Ibérica, aproveitando a viagem de volta da equipe após sua partida contra o Ceuta.

O Real Valladolid havia empatado por 1 a 1 com o Ceuta, na noite de domingo, no estádio Alfonso Murube, antes de o ônibus da equipe deixar o porto de Ceuta às nove e meia da noite, em direção ao porto de Algeciras.

Depois de mais de uma hora de viagem, e com o ônibus se aproximando da cidade de Jerez de la Frontera, os integrantes da equipe ouviram gritos de socorro vindos de baixo do veículo, o que levou o motorista e a delegação a parar e verificar a origem do som.

Os integrantes da equipe encontraram o menor dentro de um dos eixos do ônibus, depois de ele ter conseguido permanecer escondido durante toda a viagem.

Apesar do estado de pânico pelo qual passou, a avaliação inicial confirmou que seu estado de saúde estava estável, tendo sofrido apenas alguns hematomas.

O menor foi entregue às autoridades competentes para a adoção das medidas legais necessárias.

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