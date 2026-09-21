Surpresa chocante: menor marroquino se esconde embaixo do ônibus do Valladolid para atravessar até a Espanha

Integrantes da delegação do Real Valladolid encontraram um menor marroquino de 17 anos, depois de ele ter se escondido em um dos eixos do ônibus da equipe durante a viagem de volta da cidade de Ceuta à Espanha, em um episódio incomum que terminou com sua entrega às autoridades competentes.

O jornal espanhol "Marca" afirmou que o menor subiu no ônibus no porto de Ceuta e se escondeu embaixo dele antes de atravessar o Estreito de Gibraltar rumo à Península Ibérica, aproveitando a viagem de volta da equipe após sua partida contra o Ceuta.

O Real Valladolid havia empatado por 1 a 1 com o Ceuta, na noite de domingo, no estádio Alfonso Murube, antes de o ônibus da equipe deixar o porto de Ceuta às nove e meia da noite, em direção ao porto de Algeciras.

Depois de mais de uma hora de viagem, e com o ônibus se aproximando da cidade de Jerez de la Frontera, os integrantes da equipe ouviram gritos de socorro vindos de baixo do veículo, o que levou o motorista e a delegação a parar e verificar a origem do som.

Os integrantes da equipe encontraram o menor dentro de um dos eixos do ônibus, depois de ele ter conseguido permanecer escondido durante toda a viagem.

Apesar do estado de pânico pelo qual passou, a avaliação inicial confirmou que seu estado de saúde estava estável, tendo sofrido apenas alguns hematomas.

O menor foi entregue às autoridades competentes para a adoção das medidas legais necessárias.