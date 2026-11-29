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O Al-Nassr se prepara para uma cena excepcional em seus treinos coletivos. O técnico australiano Ange Postecoglou decidiu convocar Cristiano Ronaldo Júnior, filho do capitão português do time, para participar do treino do elenco principal na segunda-feira, um passo que colocará o filho pela primeira vez em campo ao lado do pai durante as atividades.

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Segundo fontes exclusivas do jornal "Al-Riyadiyah", o jogador de 16 anos recebeu um convite da comissão técnica para participar da sessão de treinos do elenco principal, depois de chamar a atenção em sua trajetória pelas categorias de base do clube. Ele terá pela frente uma experiência diferente na carreira, ao lado de um dos maiores astros do futebol mundial, que também é seu pai.

A novidade surge um dia depois de os jogadores do Al-Nassr terem folga, após a vitória por 1 a 0 sobre o Al-Hazem, no sábado, pela 13ª rodada da Roshn Saudi League. O time retoma os treinos na manhã de segunda-feira, no centro "Dar Al-Nassr", em Riad.

Postecoglou dá espaço aos jovens talentos

A convocação de Ronaldo Júnior não se deve apenas à particularidade da relação familiar com o capitão do Al-Nassr. Ela faz parte de uma política adotada por Postecoglou para acompanhar os talentos em ascensão nas categorias de base do clube e dar a alguns deles a chance de treinar com o elenco principal, a fim de avaliar suas capacidades e seu potencial técnico.

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As fontes explicaram que o treinador australiano coordena esse trabalho com as comissões técnicas responsáveis pelas categorias de base, entre elas a do português Emanuel, técnico do time sub-17 do Al-Nassr, equipe na qual atua o filho do astro português.

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Assim, Ronaldo Júnior terá a oportunidade de conviver com os jogadores do elenco principal, em uma experiência que pode lhe dar um impulso importante na carreira e permitir à comissão técnica avaliar de perto o seu nível, longe de suas participações habituais com o time da base.

A trajetória do filho no Al-Nassr se aproxima de uma nova etapa

Ronaldo Júnior iniciou sua trajetória no clube da capital poucos meses depois da transferência do pai para o Al-Nassr, em janeiro de 2023. Ele ingressou nas categorias de base e foi subindo pelas diferentes etapas até chegar ao time sub-17.

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Depois de anos de evolução na academia do clube, o convite para treinar com o elenco principal representa uma nova etapa em sua carreira e lhe dá a chance de estar em um ambiente diferente, ao lado de jogadores muito experientes.

O treino aguardado terá um caráter especial, já que reunirá pai e filho em uma mesma atividade com o elenco principal pela primeira vez. Cristiano Ronaldo estará presente no campo onde costuma liderar os treinos e as partidas, enquanto o filho vive uma experiência excepcional que pode ser o início de seu caminho rumo aos holofotes do time principal.