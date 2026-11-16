Surpresa bombástica à vista em Madri: Pérez planeja contratação fora do esperado

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Os primeiros sinais de um movimento inesperado começam a tomar forma no Real Madrid, depois que o jornalista inglês Nick Harris revelou uma nova postura de Florentino Pérez, presidente do clube merengue, em relação a uma contratação aguardada que pode mudar bastante os planos da equipe para a próxima temporada e abrir caminho para uma surpresa de peso no mercado de transferências.

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Harris explicou, em suas redes sociais, que uma fonte que almoçou recentemente com o presidente do Real Madrid lhe garantiu que Pérez está cada vez mais convencido da possibilidade de o norueguês Erling Haaland, atacante do Manchester City, vestir a camisa do clube na próxima temporada, acrescentando que o centroavante norueguês lidera a lista de alvos da diretoria merengue.

O jornalista acrescentou que os agentes de vários jogadores do Manchester City já começaram a estudar opções de transferência livre para seus clientes, prevendo uma possível complicação na situação do clube inglês, em meio ao caso em que é acusado de cometer infrações financeiras às regras da Premier League.

Mudanças no ataque do Real

No entanto, a chegada de Haaland ao Santiago Bernabéu não será um passo simples do ponto de vista técnico, já que pode exigir uma reorganização do ataque merengue, sobretudo com a presença de Kylian Mbappé e Vinícius Júnior no elenco atual.

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As especulações indicam que Vinícius pode ser um dos principais nomes cotados para sair caso o Real Madrid decida avançar pela contratação do atacante norueguês, seja para abrir espaço para ele na escalação, seja para aliviar o peso financeiro dos salários das estrelas da equipe.

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O Real Madrid conta com uma abundância de opções ofensivas, com Mbappé, Vinícius, Diomande, Rodrygo, Carlos Espí, Endrick e Brahim Díaz, o que faz com que a chegada de Haaland dependa de decisões que vão além da simples conclusão do negócio e se estendem à definição do futuro de alguns dos atuais jogadores.

A situação de Mbappé

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O cenário fica ainda mais complicado com as notícias de que Mbappé não estaria confortável com a ideia de jogar como ponta-esquerda na seleção da França, depois de ter sido utilizado na função por Zinedine Zidane, o que levanta dúvidas sobre até que ponto ele aceitaria voltar a essa posição no Real Madrid para abrir espaço para Haaland.

Por outro lado, reportagens indicam que o atacante norueguês não se opõe a uma transferência para o Real Madrid, com base nas frequentes visitas de seu pai ao centro de treinamento do clube, em Valdebebas, ao longo da atual temporada.

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O negócio segue atrelado aos desdobramentos da situação do Manchester City e às possíveis punições que o clube pode sofrer, já que o Real Madrid, segundo Harris, aguarda as consequências do caso para o futuro dos jogadores do time inglês, com Haaland no topo da lista de nomes visados.