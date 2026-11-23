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Max Eberl, diretor esportivo do Bayern de Munique, fez uma revelação surpreendente sobre o futuro do astro francês Michael Olise ao falar de contatos incomuns que o clube recebeu do Real Madrid na temporada passada, em meio aos rumores que ligavam o jogador a uma transferência para o clube merengue.

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Segundo o jornal alemão “Bild”, Eberl revelou os detalhes do episódio ontem, domingo, durante uma visita a uma torcida organizada do Bayern de Munique na cidade de Ratingen. Ele explicou que o Real Madrid ligou duas vezes para o clube bávaro por causa de Olise, mas que nenhuma das ligações tinha como objetivo negociar sua contratação.

De acordo com Eberl, o clube espanhol queria apenas confirmar que não havia nenhum contato envolvendo o jogador. “O Real Madrid nos ligou duas vezes para confirmar que não houve absolutamente nenhum contato e que não haverá nenhum contato”, afirmou o dirigente. O clube merengue também divulgou um comunicado oficial para reforçar sua posição.

Os telefonemas aconteceram depois que surgiram reportagens, em julho passado, falando sobre o desejo de Olise de deixar o Bayern de Munique e se transferir para o Real Madrid.

Essas reportagens afirmavam que o jogador havia contado a companheiros da seleção francesa, durante a disputa da Copa do Mundo, que queria viver uma nova experiência na capital espanhola.

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Os rumores ganharam ainda mais força quando se espalhou a informação de que Kylian Mbappé teria conversado com Olise sobre as vantagens de viver em Madri e elogiado o papel que ele poderia desempenhar no clube merengue.

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Apesar de negar essas notícias, Eberl admitiu que, naquele momento, não tinha total certeza de que o jogador permaneceria no Bayern.

O diretor esportivo também relembrou uma situação curiosa com Olise durante a Copa do Mundo: ele recebeu uma mensagem do jogador e hesitou em abri-la, até descobrir que era uma foto de Olise ao lado de Manu Koné, atualmente na Roma.

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Foi Eberl quem contratou Koné para o Borussia Mönchengladbach, vindo do Toulouse, no inverno de 2021.

O Bayern de Munique quer manter Olise, que vem apresentando um nível de destaque desde que chegou ao clube, no meio de 2024.

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O ponta francês soma 54 gols e 61 assistências em 123 partidas oficiais, e seu contrato atual vai até o meio de 2029.

A diretoria do clube pretende renovar o vínculo do jogador, mas as negociações oficiais com seus agentes ainda não começaram, apesar de um contato inicial no outono europeu de 2025.

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O CEO Jan-Christian Dreesen garantiu que as conversas vão começar no momento certo, enquanto Uli Hoeneß indicou que o clube vai conversar com o jogador ao longo da temporada para saber sua posição sobre a renovação.

Ao mesmo tempo, o Bayern enfrenta um problema por causa de uma contusão sofrida por Olise na parte da frente do pé esquerdo, no empate por 1 a 1 com o Colônia, na noite de sexta-feira.

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Os exames descartaram uma lesão grave, mas o jogador apareceu de muletas no sábado, usando uma bota ortopédica especial, e passa por tratamento diário no centro de treinamento do clube.

A presença de Olise contra o Lille, na quarta-feira, pela Champions League, parece improvável, sobretudo diante da ausência de vários jogadores de ataque, entre eles Ismael Saibari, Serge Gnabry e Harry Kane, além de Alphonso Davies.