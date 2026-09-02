Relatos da imprensa revelaram que o Barcelona recebeu uma oferta para contratar o alemão Nick Woltemade, atacante do Newcastle United atualmente emprestado à Juventus, durante os últimos dias da janela de transferências, mas recusou por manter o foco na contratação do brasileiro Gabriel Jesus, do Arsenal.

O nome de Woltemade surgiu no radar do Barcelona em um momento em que seu futuro no Newcastle não estava claro, mas a diretoria do clube catalão preferiu seguir na busca por Jesus, que já se transferiu na última terça-feira, no último dia da janela de transferências na Espanha.

De acordo com o que noticiou o jornal "Mundo Deportivo", o processo de oferta do atacante alemão ao Barcelona não avançou em nenhuma etapa, no momento em que o jogador começou a buscar um novo destino, depois que seu papel no Newcastle diminuiu após sua transferência para o clube inglês, vindo do Stuttgart por 75 milhões de euros, na sequência de uma temporada marcante que fez na Alemanha.

Com a redução de suas participações, o nome de Woltemade começou a aparecer no mercado de transferências, em meio ao interesse do Borussia Dortmund e do Atlético de Madri, antes que a Juventus se movimentasse com força durante os últimos dias do mercado e chegasse a um acordo para tê-lo por empréstimo até 30 de junho de 2027.

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Jesus havia revelado que soube do interesse do Barcelona em contratá-lo uma semana antes de a negociação ser concluída, explicando que as conversas se aceleraram em total sigilo.

Quando o nome de Woltemade surgiu em cena no fim da semana passada, o atacante brasileiro já havia dado passos avançados rumo à transferência para o Barcelona, e o nome do atacante do Newcastle não estava entre as primeiras opções do clube catalão.

No fim, Woltemade optou por se transferir para Turim em busca de um papel mais importante e de maior continuidade, depois de não ter tido a oportunidade que almejava no Newcastle.

Luciano Spalletti, técnico da Juventus, conta com as qualidades físicas do atacante alemão e sua capacidade de jogar de costas para o gol, além de sua presença dentro da área, para dar um novo reforço ao setor ofensivo da equipe.

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