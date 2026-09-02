Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

Traduzido por

Surpresa: Barcelona recusou a contratação deste jogador por causa de Jesus

Mercado da bola
G. Jesus
N. Woltemade
Valencia x Barcelona
Valencia
Barcelona
La Liga
Brasil
Alemanha
Espanha

O Barça insistiu em concluir as negociações pela contratação do craque brasileiro apesar do surgimento de outra opção

Relatos da imprensa revelaram que o Barcelona recebeu uma oferta para contratar o alemão Nick Woltemade, atacante do Newcastle United atualmente emprestado à Juventus, durante os últimos dias da janela de transferências, mas recusou por manter o foco na contratação do brasileiro Gabriel Jesus, do Arsenal.

O nome de Woltemade surgiu no radar do Barcelona em um momento em que seu futuro no Newcastle não estava claro, mas a diretoria do clube catalão preferiu seguir na busca por Jesus, que já se transferiu na última terça-feira, no último dia da janela de transferências na Espanha.

De acordo com o que noticiou o jornal "Mundo Deportivo", o processo de oferta do atacante alemão ao Barcelona não avançou em nenhuma etapa, no momento em que o jogador começou a buscar um novo destino, depois que seu papel no Newcastle diminuiu após sua transferência para o clube inglês, vindo do Stuttgart por 75 milhões de euros, na sequência de uma temporada marcante que fez na Alemanha.

Com a redução de suas participações, o nome de Woltemade começou a aparecer no mercado de transferências, em meio ao interesse do Borussia Dortmund e do Atlético de Madri, antes que a Juventus se movimentasse com força durante os últimos dias do mercado e chegasse a um acordo para tê-lo por empréstimo até 30 de junho de 2027.

Leia também:

Comentário curto e depois apagado: Barcelona levanta questionamentos ao ignorar a aposentadoria de Messi

La Liga
Valencia crest
Valencia
VAL
Barcelona crest
Barcelona
BAR

Jesus havia revelado que soube do interesse do Barcelona em contratá-lo uma semana antes de a negociação ser concluída, explicando que as conversas se aceleraram em total sigilo.

Quando o nome de Woltemade surgiu em cena no fim da semana passada, o atacante brasileiro já havia dado passos avançados rumo à transferência para o Barcelona, e o nome do atacante do Newcastle não estava entre as primeiras opções do clube catalão.

No fim, Woltemade optou por se transferir para Turim em busca de um papel mais importante e de maior continuidade, depois de não ter tido a oportunidade que almejava no Newcastle.

Luciano Spalletti, técnico da Juventus, conta com as qualidades físicas do atacante alemão e sua capacidade de jogar de costas para o gol, além de sua presença dentro da área, para dar um novo reforço ao setor ofensivo da equipe.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do Kooora

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google