Do comunicado oficial do tradicional clube de São Paulo, depreende-se que as partes conseguiram chegar a um acordo para dar continuidade à colaboração, apesar do escândalo público anterior.

O jogador ofensivo de 32 anos falou de forma descontraída no canal oficial do clube, Corinthians TV, sobre a assinatura do novo contrato: "Muitos sentimentos passam pela minha cabeça e pelo meu corpo. Antes de mais nada, quero agradecer a todos que estiveram envolvidos nesse processo de renovação."

No entanto, até o fim, uma nova parceria de forma alguma parecia certa. Ainda na semana passada, a relação entre o jogador da seleção holandesa e os dirigentes parecia definitivamente rompida. O Corinthians havia anunciado publicamente que não queria estender o vínculo com Depay, o que provocou uma reação emocional do atacante.

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Por que Memphis Depay e Corinthians brigaram?

Na plataforma X, o veterano desabafou e acusou os dirigentes do clube de quebra de palavra. "Estou muito decepcionado com o fato de o Corinthians ter decidido não cumprir nosso acordo existente para estender meu contrato por mais dois anos", escreveu o atacante em seu comunicado.

Ao mesmo tempo, o holandês fez uma ameaça clara: "Nos próximos dias, falarei publicamente, mas tenham certeza de que não deixarei esse comportamento inaceitável sem punição."

O centro da guerra de lama eram as finanças. De acordo com relatos da mídia brasileira, o clube sul-americano devia ao seu jogador estrela uma quantia de cerca de oito milhões de dólares, sem contar os juros.

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Memphis Depay no Corinthians: 20 gols em 79 jogos

Depois de intensas negociações, a disputa financeira pôde finalmente ser resolvida, algo que o presidente do clube, Osmar Stabile, também recebeu com alívio. "Foram negociações longas, mas que terminaram da melhor forma possível para o Corinthians e para Memphis. Agradeço de todo o coração a Memphis por todos os seus esforços para permanecer no clube. Estamos muito felizes com a renovação do contrato e prontos para a próxima etapa", declarou o mandatário.

O ex-atacante de Barcelona e Atlético de Madrid se transferiu para o Brasil em setembro de 2024. Desde então, o holandês soma 20 gols em 79 jogos oficiais pelo clube. Nesse período, Depay conquistou três troféus com o Corinthians: o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil de 2025 e a Supercopa Rei de 2026.

Após a reconciliação, o jogador de ataque agora mira os próximos sucessos. "Claro que o Corinthians é um gigante. Eu vi, e todos viram, o quão grande é este clube. O quão grandes somos juntos. Estou muito, muito feliz. Mal posso esperar para voltar ao trabalho. Temos muitos objetivos pelos quais vamos lutar. Estou muito feliz", resumiu ele sobre a reviravolta.