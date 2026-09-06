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FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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Surpresa: amigo de Yamal está por trás de sua famosa comemoração 304

Valencia x Barcelona
Valencia
Barcelona
La Liga
L. Yamal
Espanha

Lamine Yamal, estrela do Barcelona, começou a temporada atual no mais alto nível possível, confirmando que voltou a apresentar um grande desempenho, algo que não conseguiu mostrar plenamente durante a Copa do Mundo de 2026.

E longe dos campos de futebol, Yamal se cerca sempre das mesmas pessoas: seus pais, Mounir Nasraoui e Sheila Ebana; sua nova namorada, Inés García; seu primo, Mohamed Abd; e seu melhor amigo desde a infância, Sohaib, que falou sobre sua relação com o jogador no programa TardeAR.

O jornal Sport reproduziu as declarações do amigo de Yamal, que não hesitou em revelar a natureza da estrela do Barcelona, longe dos holofotes. 

Ele disse no programa da Mediaset, apresentado pela jornalista Ana Rosa Quintana: "Sempre que temos a oportunidade, estamos juntos. Ele é como meu irmão".

Em um momento da conversa, Sohaib revelou que conhece Lamine desde quando eram crianças, já que a amizade dos dois nasceu em um dos parques de Rocafonda.

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E prosseguiu: "Desde os seis anos ele jogava futebol, e era evidente o que ele tinha. Eu disse a ele que, se quisesse, seria o melhor jogador do mundo, mas que precisava saber disso".

Por outro lado, Sohaib reconheceu que o sucesso alcançado por Lamine não mudou em nada sua personalidade nem sua maneira de tratar as pessoas. 

O dono da camisa número 10 da equipe catalã faz questão, sempre que tem a oportunidade, de comemorar seus gols desenhando o número 304 em homenagem a Rocafonda, por representar os três últimos números do CEP do bairro.

Sohaib revelou que a ideia de comemorar com o número 304 foi, na origem, uma recomendação dele, e disse: "Era uma partida da Copa do Rei da Espanha na categoria de base. Estávamos no bairro, e ele queria se provar. Foi então que eu disse a ele para fazer o gesto do 304, porque sempre dizemos esse número. Ele gostou do gesto e o manteve desde então".

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