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Niko Springer surpreendeu no Grand Slam of Darts e se tornou apenas o segundo alemão a chegar às quartas de final na história do torneio. Já o grande favorito Luke Littler foi eliminado.

O jogador de 26 anos, de Mainz, venceu o ex-campeão mundial inglês Rob Cross por 10 a 8 nas oitavas de final. Seu próximo adversário será o tricampeão Gerwyn Price, do País de Gales, que derrotou o inglês Ryan Searle por 10 a 7. Springer disputará as primeiras quartas de final de um major em sua carreira.

Após um início equilibrado, Springer venceu cinco legs consecutivos e, com o placar em 9 a 5, a partida parecia decidida. Mas Cross, que caiu para a 24ª posição do ranking mundial, reagiu, também porque o "garoto de Mainz" teve de lidar com o nervosismo. Springer desperdiçou um dardo para fechar o jogo, mas acertou o segundo.

A eliminação de Luke Littler, campeão das duas últimas edições do torneio, foi pelo menos tão surpreendente quanto a classificação de Springer. O líder do ranking mundial perdeu por 10 a 8 para o holandês Jermaine Wattimena. Wattimena saiu de uma desvantagem de 2 a 1 para abrir 7 a 2. Littler ainda reagiu com um break que levou o placar a 9 a 7, mas Wattimena, de 38 anos, confirmou a surpresa contra um adversário com metade de sua idade ao fechar a partida com sua maior finalização no jogo, de 77 pontos.

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Os próximos jogos de Martin Schindler e Gabriel Clemens

O vice-campeão europeu Martin Schindler e Gabriel Clemens, que já chegou às semifinais do Mundial, também seguem no torneio em Wolverhampton, na Inglaterra. Clemens enfrenta o inglês Nathan Aspinall na noite de quinta-feira (a partir das 20h15, com transmissão de Sport1 e DAZN). Na sequência, Schindler encara o vice-campeão mundial Gian van Veen, da Holanda. Antes de Springer, Michael Unterbuchner, em 2018, havia sido o único alemão a chegar às quartas de final do Grand Slam.

Entre os quatro alemães, apenas Jan Schmidt, surpreendente finalista do Mundial Júnior, foi eliminado após duas derrotas na fase de grupos. Só os melhores jogadores dos 16 grupos avançaram à fase seguinte. A premiação total é de 1 milhão de libras, e o campeão receberá 200 mil libras.