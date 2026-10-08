O futuro da comissão técnica da seleção da Arábia Saudita, comandada pelo grego Georgios Donis, tornou-se incerto mesmo após a conquista da Copa do Golfo Árabe "Golfo 27", depois que relatos da imprensa revelaram um acordo prévio entre a Federação Saudita e o treinador espanhol Roberto Martínez para assumir o comando da seleção no próximo período.

Donis assumiu a missão de treinar a seleção saudita antes da Copa do Mundo de 2026, substituindo Hervé Renard, e apesar de o treinador grego ter fracassado em superar a fase de grupos no Mundial, conduziu a seleção à recuperação do título da Copa do Golfo após uma ausência de 23 anos.

Badr Al-Rizaiza, presidente da Federação Saudita de Futebol, levantou dúvidas com uma resposta não decisiva ao ser questionado sobre o destino de Donis após as celebrações da conquista da Copa do Golfo.

Al-Rizaiza afirmou, em declarações ao canal "Al-Riyadiya Saudita", que não poderia confirmar a permanência ou a mudança da comissão técnica da seleção antes da Copa da Ásia de 2027, e que o assunto diz respeito a Matt Crocker, diretor técnico da federação.

Segundo o "Al-Riyadiya Saudita", a Federação Saudita de Futebol chegou a um acordo com Martínez antes do início das disputas da Copa do Golfo, abrindo caminho para que o treinador espanhol assumisse a responsabilidade pela seleção, em preparação para a Copa da Ásia.

O canal acrescentou que a conquista da seleção saudita no torneio do Golfo, realizado em seu território, reabriu a porta para a permanência de Donis.

Badr Al-Rizaiza passou a ter diante de si duas opções difíceis; segundo a mesma fonte, ele estuda manter Donis, apresentando desculpas a Martínez e cancelando o acordo firmado com ele, ou encerrar a missão do treinador grego apesar de seu recente sucesso e da conquista do título.

O treinador grego está ligado à Federação Saudita por um contrato que se estende até o fim da Copa da Ásia.

Martínez tornou-se um treinador sem contrato após deixar o comando da seleção de Portugal, depois da eliminação diante da Espanha na Copa do Mundo de 2026.

O nome do treinador espanhol também foi ligado anteriormente ao comando do Al-Nassr, que conta com as estrelas Cristiano Ronaldo e João Félix, como substituto do português Jorge Jesus, mas as negociações não chegaram a um acordo definitivo, enquanto seu nome também foi cogitado para treinar a seleção da Holanda.