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Relatórios da imprensa revelaram uma surpresa estrondosa, ao confirmarem que a seleção da Arábia Saudita recusou vários treinadores de primeira linha do cenário internacional, em favor de seu atual técnico grego, Georgios Donis.

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O jornalista saudita Abdulrahman Al-Humaidi, apresentador do programa "Nadina" no canal "MBC 1", havia afirmado que Donis deixará seu cargo como treinador da seleção da Arábia Saudita antes do início da Copa da Ásia de 2027, com 99% de certeza.

A recusa de treinadores de nível mundial na seleção saudita

Nayef Al-Thaqil, correspondente do canal saudita "Al-Arabiya", desmentiu essas informações, afirmando que todos os dirigentes da Federação Saudita de Futebol negam categoricamente a existência de qualquer intenção de demitir o treinador grego no período que vem.

E explicou: "A Federação Saudita de Futebol possui uma lista de emergência com três treinadores, como precaução para qualquer situação imprevista, como no caso de o próprio Donis apresentar sua demissão, de acordo com o novo mecanismo de trabalho adotado pela federação, mas ela não tem a intenção de demiti-lo".

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E acrescentou: "Os agentes também tentam oferecer treinadores, a tal ponto que a Federação Saudita de Futebol, desde o dia seguinte à eliminação na Copa do Mundo de 2026, recebeu ligações, mensagens e currículos de treinadores de nível mundial de primeira linha, bem como de treinadores medianos ou desconhecidos".

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E ponderou: "Isso é algo normal, mas o importante é o trabalho que está em andamento na seleção saudita, se ele está seguindo conforme o planejado e os objetivos da federação de futebol, e ele está seguindo normalmente, sem quaisquer interferências".

E prosseguiu: "Donis apresentou um plano de 30 páginas à Federação Saudita de Futebol, até o fim de seu contrato em 31 de julho que vem, que é o critério de avaliação de seu trabalho, e ele segue trabalhando nesse plano".

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Al-Thaqil também afirmou que os treinamentos seguem normalmente, sem qualquer impacto sobre os jogadores por causa das informações que surgiram sobre a possibilidade de demissão do treinador grego.

A resposta de Donis às informações sobre sua demissão

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O próprio Donis havia respondido às informações sobre sua demissão, declarando ao jornal saudita "Al-Riyadiya": "Não me importam os rumores que são lançados de tempos em tempos sobre meu destino profissional com a seleção saudita".

E acrescentou: "O que me importa no momento é desenvolver a Arábia Saudita e me concentrar no trabalho. Tenho experiência suficiente para lidar com o que se diz sobre meu destino profissional, e darei o melhor de mim para servir ao futebol saudita".

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As declarações de Donis vieram como uma extensão do comunicado emitido pela Federação Saudita de Futebol, segundo o canal saudita "Al-Ikhbariya", negando a possibilidade de demissão do treinador grego e reafirmando sua permanência no cargo.

Esta passou a ser a segunda vez em que a Federação Saudita de Futebol desmente informações sobre a saída de Donis, depois de já ter feito o mesmo durante o mês de outubro passado.

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O que Donis fez à frente da seleção saudita?

Vale lembrar que Donis assumiu o comando da seleção saudita em abril passado, substituindo o treinador francês Hervé Renard, apenas dois meses antes do início da Copa do Mundo de 2026, da qual se despediu já na primeira fase.

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A seleção saudita empatou no Mundial com o Uruguai por 1 a 1 e com Cabo Verde sem gols, enquanto perdeu para a Espanha por 4 a 0, terminando na última colocação do Grupo 8 com apenas dois pontos.

Apesar disso, o treinador grego conseguiu conduzir a Arábia Saudita à conquista de seu primeiro título em 23 anos, ao vencer com ela a Copa do Golfo Arábico em sua vigésima sétima edição, a "Golfo 27", em outubro passado.

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E Donis conquistou o título da melhor forma possível, já que a seleção saudita conseguiu vencer quatro das cinco partidas e superou a quinta nos pênaltis, marcando 8 gols sem que suas redes fossem balançadas nenhuma vez.

De modo geral, a seleção saudita disputou 11 partidas sob o comando de Donis, nos âmbitos oficial e amistoso, nas quais conquistou 5 vitórias, contra 4 empates e duas derrotas, marcando 13 gols, enquanto suas redes foram vazadas 7 vezes.