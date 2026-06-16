Surpresa... A FIFA recusa equiparar a bandeira do Iraque à da Arábia Saudita na Copa do Mundo de 2026

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) surpreendeu a Federação Iraquiana de Futebol ao rejeitar o pedido desta de ser tratada em pé de igualdade com a Federação Saudita, antes de disputar sua primeira partida na fase final da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México.

A seleção do Iraque inicia suas partidas na fase final da Copa do Mundo de 2026 na madrugada desta quarta-feira, quando enfrenta a seleção da Noruega no Estádio Gillette, na cidade de Boston, nos Estados Unidos, na primeira rodada do Grupo 9.

Poucas horas antes da partida, a Federação Iraquiana de Futebol apresentou um pedido à FIFA para que sua bandeira fosse hasteada no gramado durante a execução do hino nacional pelos jogadores, antes do apito inicial, conforme revelou o jornalista iraquiano Omar Qahtan.

O pedido da Federação Iraquiana se deveu à presença da expressão “Allahu Akbar” na bandeira, à semelhança do que ocorreu com a bandeira saudita, que foi mantida no ar durante a execução do hino nacional antes do confronto contra o Uruguai, na madrugada de terça-feira, devido à presença do lema da unicidade “La ilaha illallah, Muhammad rasulullah”.

O jornalista iraquiano causou grande surpresa ao afirmar que a FIFA rejeitou o pedido de sua contraparte iraquiana e garantiu que isso não se repetirá nas próximas partidas da Copa do Mundo.

A FIFA informou que o gramado do Hard Rock Stadium, na cidade de Miami, nos Estados Unidos, foi danificado por causa disso, devido à pressão exercida pelos portadores da bandeira sobre o gramado molhado; por isso, foi tomada a decisão de que isso não se repita no futuro.

Vale lembrar que a atual edição da Copa do Mundo adotou um novo protocolo durante a execução do hino nacional: as bandeiras dos dois países são colocadas no gramado, com todos os jogadores de cada seleção alinhados para a apresentação do hino.