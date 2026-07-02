Surpresa... A Federação Saudita de Futebol não vai discutir a renúncia de Al-Meshal!

Reportagens da imprensa revelaram uma surpresa em relação à pauta da Assembleia Geral Extraordinária que será realizada pela Federação Saudita de Futebol na próxima quarta-feira, após a renúncia de seu presidente, Yasser Al-Misehal.

Yasser Al-Misehal anunciou, na madrugada da última segunda-feira, sua renúncia ao cargo de presidente da Federação Saudita de Futebol, após a eliminação da seleção nacional da Copa do Mundo de 2026 ainda na fase de grupos.

A Federação Saudita de Futebol anunciou ontem, quarta-feira, por meio de sua conta oficial no site “X”, que convocou os clubes para uma Assembleia Geral Extraordinária, na próxima quarta-feira, por videoconferência.

O jornal saudita “Al-Riyadiah” informou que a Federação Saudita de Futebol não discutirá a renúncia de seu presidente, Yasser Al-Misehal, de acordo com a pauta da assembleia geral extraordinária que foi enviada aos clubes.

O jornal esclareceu que a pauta inclui algumas questões organizacionais relacionadas à assembleia, além da votação de algumas propostas para alterar o estatuto social e o regulamento eleitoral, entre elas o aumento do número de membros do conselho de administração de 11 para 12.

Vale lembrar que Yasser Al-Misehal assume a direção da Federação Saudita de Futebol desde 2019, e a seleção saudita não conseguiu conquistar nenhum título durante seu mandato, sendo que a conquista mais notável foi a classificação para a Copa do Mundo em duas ocasiões, antes de ser eliminada na fase de grupos.