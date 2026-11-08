Surpreendeu 5 milhões de seguidores: vírus misterioso gera polêmica em torno da namorada de Lamine Yamal

Inés García, namorada do astro espanhol Lamine Yamal, jogador do Barcelona, provocou grande polêmica nas redes sociais ao revelar que está infectada pelo vírus do herpes, em uma confissão pessoal que publicou por meio de sua conta no Instagram, diante de seus cerca de 5 milhões de seguidores.

O jornal alemão "Bild" noticiou que García, de 21 anos, falou abertamente sobre o que vem enfrentando com o vírus, explicando que não tinha uma crise havia muito tempo, até que recentemente acordou e descobriu o surgimento de uma afta labial em seu nariz.

A influenciadora escreveu por meio do recurso de Stories: "Faz muito tempo desde que fui infectada pelo vírus do herpes. Lembram de um ano atrás? Naquela época, eu sofria pelo menos uma crise por mês. Ontem, acordei e encontrei uma no meu nariz, e é assim que estou nas últimas 24 horas".

García não se limitou às palavras, mas publicou uma foto na qual a afta aparecia claramente, além de compartilhar um vídeo em que filmou seu rosto de diferentes ângulos, em um gesto que refletiu seu desejo de lidar com a situação sem tentar esconder seu estado.

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Mas essa revelação pessoal não passou despercebida, já que García enfrentou uma onda de críticas e comentários irônicos, em meio a questionamentos de alguns seguidores sobre suas motivações para divulgar detalhes relacionados à sua saúde.

Um dos comentários na plataforma "X", que criticou sua decisão de compartilhar esses detalhes, acumulou mais de 18 mil curtidas, enquanto outro usuário escreveu ironicamente que ela acorda todos os dias para constranger Yamal, enquanto um terceiro comentário, brincando sobre a dificuldade de arrancar essa informação do próprio jogador, ultrapassou 2,4 milhões de visualizações.

Esta não é a primeira onda de polêmica que García enfrenta desde que anunciou seu relacionamento com Lamine Yamal em maio de 2026, já que ela se tornou alvo frequente de críticas e rumores nas redes sociais, incluindo acusações relacionadas a seus relacionamentos anteriores.

A influenciadora já havia revelado ter recebido centenas de milhares de mensagens de ódio, além de enfrentar perfis falsos e conteúdo gerado por inteligência artificial que a envolve, o que fez com que sua presença nas plataformas de redes sociais viesse acompanhada constantemente de grande polêmica.