Surge nova foto: um talento de primeira linha estava no Feyenoord em 2022

Bjarne Hansen, ex-olheiro do Feyenoord, relembrou no Instagram uma transferência que não deu certo para o clube de Roterdã. O jogador da seleção sueca Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur) esteve muito perto de se transferir para o De Kuip em março de 2022.

O dinamarquês de 70 anos compartilha regularmente no Instagram posts sobre jogadores que ele observou no passado. Hansen ainda está muito chateado por Bergvall não ter vindo para o Feyenoord.

“Em março de 2022, estávamos trabalhando com o Bergvall, o melhor jogador que já observei. Eu o vi pela primeira vez quando ele tinha 14 anos. Em 2021, eu o vi jogar ao vivo 32 vezes na Suécia. Estávamos quase contratando-o, até que Frank Arnesen adoeceu e deixou o Feyenoord”, disse Hansen.

Hansen compartilha uma foto de Bergvall durante sua visita ao Feyenoord. Ele também mostra que já havia uma camisa impressa com o número 10 nas costas.

Quando Bergvall ainda jogava pelo IF Brommapojkarna, ele fez um estágio no Feyenoord. Após a saída de Arnesen, Dennis te Kloese considerou o valor de 900 mil euros excessivo, e então o Djurgårdens IF o contratou.

Atualmente, Bergvall (20) é jogador do Tottenham e, segundo o Transfermarkt, vale nada menos que 35 milhões de euros. Este mês, o jogador com dez convocações pela seleção sueca enfrentará a Holanda na Copa do Mundo.

Hansen afirmou também ter estado envolvido nas transferências de Marcus Pedersen, Fredrik Aursnes e Yankuba Minteh.