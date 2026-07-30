Segundo uma reportagem da Sky, o jogador de 20 anos teria sido sugerido em uma reunião interna do Borussia Dortmund pelo diretor esportivo Ole Book como um reforço em potencial.

Book e Baum se conhecem dos tempos em que trabalharam juntos no mais recente promovido à Bundesliga, o SV Elversberg. Foi para lá que o lateral foi emprestado na temporada 2024/25, enquanto Book ainda ocupava a direção esportiva do clube do Sarre.

Em Elversberg, Baum, que pode atuar tanto como lateral-direito quanto como lateral-esquerdo, convenceu de imediato. Na 2. Bundesliga, ele disputou naquela ocasião 33 dos 34 jogos possíveis, marcando três gols e dando assistência para outros sete.

Na temporada passada, por sua vez, Baum ficou fora por muito tempo devido a uma lesão na coxa e a uma lesão no ligamento colateral medial. Também por isso, ele somou apenas cinco jogos pelo Frankfurt ao fim da temporada. Ainda assim, o novo técnico da SGE, Adi Hütter, seria um grande fã do jogador de 20 anos e contaria firmemente com ele para a próxima temporada.

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Elias Baum chega em caso de saída de Yan Couto?

O BVB está, na verdade, bem servido nas posições de lateral, com Julian Ryerson e Yan Couto (pela direita), além de Daniel Svensson e Almugera Kabar (pela esquerda). Por isso, uma movimentação nas negociações provavelmente só aconteceria em caso de saída de um dos protagonistas - afinal, há alguns rumores de transferência em torno de Couto.

Além disso, o Dortmund teria de pagar uma compensação correspondente ao Eintracht por Baum, afinal, o contrato do jogador, que soma quatro partidas pela seleção alemã sub-21, em Frankfurt vai até 30 de junho de 2028.