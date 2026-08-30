Isso é o que informa o especialista belga em transferências Sacha Tavolieri. Segundo a publicação, as conversas por uma transferência estão em andamento no momento. Ainda de acordo com a informação, em Liverpool há convicção no potencial do goleiro de 18 anos, e o clube quer levá-lo para Anfield Road como substituto do atual número dois, Giorgio Mamardashvili.

Segundo Tavolieri, porém, os Reds não são o único clube que está de olho em Brughmans. Ele escreve que o adolescente também está "no radar" do Bayern de Munique, recordista de títulos do futebol alemão. O quão concreto é um possível interesse do FCB no compatriota do técnico Vincent Kompany (40) não é detalhado.

Brughmans é considerado na Bélgica um grande talento debaixo das traves e passou por todas as seleções de base desde a sub-15. Na sub-19, pela qual soma até aqui duas partidas, o goleiro de dois metros também usa a braçadeira de capitão.

Na base, Brughmans atuou, entre outros, por Royal Antwerpen e PSV. De Eindhoven, ele se transferiu sem custos para o Genk em 2022, onde subiu ao elenco profissional na temporada passada e fez suas primeiras aparições. Até agora, ele soma 15 partidas pelos profissionais do Genk. Nesta temporada, as coisas ainda não vão bem: em quatro jogos de liga, Brughmans já sofreu oito gols, e o Genk ocupa atualmente a sétima colocação na tabela.

Brughmans tem contrato com seu atual clube até 2030, após uma renovação antecipada assinada há poucas semanas.

Getty Images

Como está a atual situação dos goleiros no Liverpool?

Em Liverpool, Mamardashvili (25) é considerado desde sua transferência do Valencia em 2024, com posterior empréstimo de um ano de volta ao ex-clube Valencia, como o herdeiro do titular Alisson (33). Enquanto o goleiro da seleção da Geórgia segue vinculado ao 20 vezes campeão até 2031, o contrato de Alisson se encerra após esta temporada.

No Bayern de Munique, o contrato do goleiro que foi titular por muitos anos também termina no próximo verão europeu. Manuel Neuer (40) pode, portanto, estar disputando sua última temporada pelos Vermelhos. Desde a venda de Alexander Nübel (29) ao Besiktas há algumas semanas, Jonas Urbig (23) é considerado o sucessor de Neuer para quando ele deixar Munique em algum momento. O contrato do ex-jogador do Colônia na Säbener Straße vai até 2029.