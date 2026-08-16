Segundo informa o Deichstube, já existe contato entre o clube da Bundesliga e o atacante de 33 anos do West Ham United. De acordo com a publicação, os dois lados poderiam imaginar uma nova colaboração. Füllkrug é formado nas categorias de base do clube e atuou no ataque do Werder até 2013 e depois de 2019 a 2023. Sua segunda passagem por Bremen foi a melhor da carreira: Füllkrug foi artilheiro e jogador da seleção nacional.

Na sequência, ele se transferiu para o Borussia Dortmund por 17,25 milhões de euros. Após apenas uma temporada, seguiu para o West Ham United por 27 milhões, mas nunca correspondeu às expectativas depositadas nele, também por conta de recorrentes problemas de lesão. Na última metade da temporada, Füllkrug atuou por empréstimo no Milan, mas marcou apenas um gol em 20 partidas. Uma transferência em definitivo não se concretizou.

Embora ainda tenha contrato com o West Ham até 2028, Füllkrug deve ser negociado ainda nesta janela de transferências. Para a próxima temporada, o atacante nem sequer recebeu um número de camisa no rebaixado da Premier League.

Transferência planejada de Niclas Füllkrug para Veneza fracassou

Recentemente, Füllkrug foi ligado ao Venezia FC, da primeira divisão italiana. Mas a transferência fracassou por causa das exigências financeiras do West Ham. Segundo relatos, os Hammers pedem atualmente cerca de cinco milhões de euros por Füllkrug. Essa quantia também estaria fora da realidade para o Werder, mas talvez ainda diminua até o fim da janela de transferências.

Embora o Werder já conte com quatro centroavantes, os dois reforços Cedric Itten (29) e Kenny Quetant (20), além de Salim Musah (20) e do candidato à venda Dawid Kownacki (29), mais reforços para o ataque devem chegar. Ao que tudo indica, um empréstimo de uma temporada do versátil Eren Dinkci (24), do Freiburg, está muito próximo de ser concluído. Depois disso, Füllkrug pode ser o próximo.

Em seu antigo clube, ele poderia se credenciar para um retorno à seleção alemã sob o comando do novo técnico Jürgen Klopp. A última atuação de Füllkrug até aqui data do Final Four da Liga das Nações, em junho de 2025.