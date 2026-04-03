Suposlai: Salah não disse essas palavras por causa da nossa amizade

O húngaro Dominik Szoboszlai, estrela do Liverpool, revelou os bastidores de sua transferência do Leipzig para o time dos Reds no verão de 2023.

Soboslai disse, em entrevista exclusiva ao jornal britânico “Liverpool Echo”: “Foi realmente estranho, porque meu agente não me conta nada sobre novas ofertas, exceto nos momentos finais, quando eu preciso tomar uma decisão. As coisas aconteceram rapidamente e ele me informou que o Liverpool queria me contratar, então eu aceitei imediatamente. Em seguida, Jürgen Klopp me ligou, mas, infelizmente, eu não atendi a primeira ligação.”

O astro húngaro acrescentou: “Klopp estava no carro naquele momento, então liguei de volta rapidamente e pedi desculpas por ter perdido a ligação, e ele aceitou. Lembro-me de que estava de férias com meus amigos e meu agente me disse para ficar disponível, pois Jürgen ligaria para mim em duas ou três horas, mas eu esqueci e estava na praia naquele momento. Então, meus amigos saíram correndo em minha direção, dizendo: ‘Seu telefone está tocando, é o Jürgen ligando para você! Corri e tive que pedir desculpas a ele antes que ele me dissesse que queria me contratar, e eu disse que estava pronto.”

Soboslai continuou: “Eu sabia da grandeza do Liverpool, mas só quando você entra é que percebe de verdade o que significa ser jogador aqui. Foi incrível, e lembro-me de ter que escolher o número da camisa. Soube que o número 8 estava disponível após a saída de Naby Keita, então foi uma escolha fácil. Quando entrei no centro de treinamento e vi a qualidade dos jogadores lá, senti que meu sonho havia se tornado realidade”.

O fato de Soboslai ter marcado 12 gols e dado 8 assistências em uma temporada difícil, na qual atuou às vezes como lateral-direito, é prova de sua consistência, o que levou o astro egípcio Mohamed Salah a descrever seu companheiro, em fevereiro passado, como um dos melhores jogadores do mundo.

Soboslai comentou sobre isso, dizendo: “É uma sensação maravilhosa que um dos maiores jogadores da história do Liverpool fale de você dessa maneira. Sou próximo dele, mas sei que ele não disse isso por causa da nossa



amizade, e sim porque realmente acredita nisso, e estou muito grato a ele.” Leia também: Com a mesma declaração de Salah... Soboslai coloca a diretoria do Liverpool em apuros