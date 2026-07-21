Segundo o L'Equipe, o United teria deixado para trás os dois rivais da Premier League, de acordo com as informações atuais.

De acordo com o veículo francês, o Manchester está em melhor posição. Afinal, Kone está no topo da lista de desejos dos Red Devils, e o próprio francês estaria aberto à ideia de uma transferência. As primeiras conversas entre as partes já teriam ocorrido.

Kone vem sendo cortejado há bastante tempo por vários clubes de ponta. O Inter de Milão também foi apontado como interessado por muito tempo, mas o jogador de 25 anos supostamente prefere uma transferência para a Inglaterra por questões financeiras e de prestígio.

Nas duas últimas temporadas, ele jogou na Itália pela Roma, que o contratou em 2024 por 18 milhões de euros do Borussia Mönchengladbach, da Bundesliga. Na Série A, ele somou um total de 65 partidas nas duas temporadas. Nesse período, marcou quatro gols e deu quatro assistências.

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Henry elogia especialmente: Koné teve uma excelente Copa do Mundo

Durante a última Copa do Mundo, Kone também se destacou pela seleção francesa. O meio-campista central disputou cinco partidas e foi titular em quatro delas na equipe de Didier Deschamps.

Após as quartas de final contra o Marrocos (2 a 0), a lenda da França Thierry Henry passou pelo vestiário e elogiou especialmente Kone, que ainda fazia parte dos jogadores-chave de sua seleção nos Jogos Olímpicos de 2024: “Hoje reconheci o verdadeiro Manu”, declarou entusiasmado o jogador de 48 anos.

Graças à sua excelente atuação na Copa do Mundo, Kone teria aumentado seu valor de mercado de 50 milhões de euros para 60 milhões e agora poderia trazer uma quantia considerável para os cofres da Roma.

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Santos, Tielemans e agora Kone? O United investe no meio-campo

Aparentemente, o alto valor da transferência não representa um problema para o United. Mesmo o fato de os Red Devils terem contratado dois jogadores para o meio-campo — Andrey Santos (Chelsea, 56 milhões) e Youri Tielemans (Aston Villa, 41 milhões) — também não é considerado um obstáculo, segundo relatos.

O Manchester também teria chegado a um acordo com Ederson (Atalanta de Bergamo) há algumas semanas, mas a transferência parece ter sido descartada. Possivelmente em favor de Kone.







