Segundo o portal Transfermarkt.de , o jogador de ataque conseguiu aumentar seu valor de mercado em dez milhões de euros, para 180 milhões de euros. Com suas fortes atuações na Copa do Mundo, ele já havia elevado a quantia ao recorde de 170 milhões de euros, marca nunca antes alcançada na Bundesliga. O recorde pertencia anteriormente a Erling Haaland, com 150 milhões de euros, estabelecido por ele em 2021 no BVB.

Olise está mais uma vez em forma absoluta neste início de temporada. Com o gol da vitória pela seleção francesa contra a Bélgica (1 a 0), o jogador de 24 anos marcou seu nono gol em seu nono jogo oficial. A isso se somam cinco assistências, o que faz com que atualmente ele precise, em média, de apenas cerca de 47 minutos por participação em gol.

Na sequência, o novo técnico da França, Zinedine Zidane, se derreteu em elogios. "Ele é um talento nato absoluto e simplesmente ama jogar futebol. Dá para ver isso. Ele sente o jogo. Fico feliz por estar ao lado dele", disse após a partida contra a Bélgica.

Transfermarkt: quem é o jogador mais valioso do mundo - e à frente de Michael Olise?

Só pelo Bayern, nesta temporada, ele já soma oito gols e quatro assistências. Após seu hat-trick na empolgante goleada por 7 a 0 do recordista alemão contra o Union Berlin, antes da pausa para a data Fifa, o diretor esportivo do FCB, Max Eberl, o colocou de imediato no grupo de favoritos à conquista da Bola de Ouro.

Olise, assim como o companheiro Harry Kane, está na lista de 30 candidatos ao troféu. De todo modo, o dirigente de 53 anos atribuiu grandes chances ao inglês, "mas Michael, com seu jeito de jogar futebol, também está entrando nesse grupo. Então, para mim, ele definitivamente pertence aos melhores jogadores do mundo".

Na muito aguardada eleição no fim de outubro, porém, só serão avaliadas as atuações da temporada passada. Nesse período, Olise também soube convencer. Além de cinco assistências na Copa do Mundo, ao fim ele somou 53 (!) participações em gols pelo Bayern.

Além da dupla afinada do Bayern, Lamine Yamal (Barcelona) e Kylian Mbappe (Real Madrid) também estão entre os candidatos à Bola de Ouro, ambos impulsionados recentemente por atuações de grande destaque. O primeiro, ao lado de Erling Haaland (Manchester City), é considerado pelo Transfermarkt.de o jogador mais valioso do mundo, com 220 milhões de euros, seguido por Mbappe (200 milhões de euros) e Olise. O valor de mercado de Kane, por sua vez, é de 60 milhões de euros por causa de sua idade avançada (33).

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