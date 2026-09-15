Em uma noite em que os erros do Al-Nassr se transformaram em pesadelo diante do Al-Ain, dos Emirados, surgiu o nome de um jovem que poucos esperavam que roubaria parte dos holofotes. Rakan Al-Ghamdi, talento da Dawri Joy, viu-se diante de um teste difícil em uma das partidas mais duras da equipe nesta temporada, mas saiu dela com números marcantes, apesar da pouca experiência e de não ter recebido grandes oportunidades com o time principal.

Ange Postecoglou decidiu, no início do segundo tempo, lançar Al-Ghamdi no lugar de Saad Al-Nasser, na tentativa de reorganizar as cartas do Al-Nassr depois de a equipe se apresentar de forma ruim durante a primeira etapa. O curioso é que Al-Ghamdi não atuou em sua posição habitual, pois é um meia ofensivo que às vezes pode jogar como ponta, e não como lateral-esquerdo por natureza.

Apesar da grande diferença de experiência, Rakan Al-Ghamdi conseguiu, durante sua participação, superar Saad Al-Nasser em vários números: tocou na bola 43 vezes, contra 29 de Al-Nasser, deu 21 passes certos, contra 14, e sua precisão de passes atingiu 81%, contra 74%.

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Al-Ghamdi também criou uma chance de gol durante sua participação, ao passo que Al-Nasser não conseguiu criar nenhuma oportunidade, enquanto o jovem talento registrou 3 contribuições defensivas, contra duas de seu companheiro, e executou dois desarmes bem-sucedidos, contra um desarme de Al-Nasser.

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Os números também traziam uma clara superioridade de Al-Ghamdi em alguns detalhes individuais, já que ele não perdeu a bola durante sua participação, ao passo que Al-Nasser perdeu a bola duas vezes, além de ter vencido 100% dos duelos no chão que disputou, em comparação com 50% do lateral do Al-Nassr.

Também chama a atenção que Al-Ghamdi cometeu zero faltas, enquanto Al-Nasser cometeu uma falta, fazendo com que sua curta participação apresentasse uma imagem positiva de um jovem jogador que se viu de repente diante de uma das equipes mais fortes dos Emirados, e em uma partida na qual o Al-Nassr sofria tanto no aspecto defensivo quanto no ofensivo.

Apesar de a comparação entre um meia ofensivo e um lateral-esquerdo não ser totalmente justa, devido à diferença de posição e de funções, o desempenho de Rakan Al-Ghamdi dessa forma abre as portas para uma pergunta importante dentro do Al-Nassr: será que a equipe tem um talento capaz de conquistar maiores oportunidades no futuro? Pois talvez a noite do Al-Ain tenha sido dura para o Al-Nassr, mas trouxe, em contrapartida, um sinal luminoso de um dos talentos da Dawri Joy.