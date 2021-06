Superliga não morreu? Presidente do Real Madrid dobra aposta e avisa: "Futebol está morrendo"

Pérez: “A Superliga não está fechada, está aberta. É uma Liga que tudo o que queremos é que a comprem"

O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, concedeu uma entravista um pouco polêmica sobre a criação da Superliga. O dirigente falou para a rádio Onda Cero explicando que a Superliga Europeia ainda está em aberto e cobrando a Uefa por repasses econômicos.

Vale lembrar que a Superliga foi um movimento dos grandes clubes da Europa, em uma tentativa de criar um torneio com 20 clubes . A criação da liga só durou dois dias e todos os clubes convidados pulararam fora, devido a ameaçãs da Uefa de punir os clubes, sobrando apenas Real Madrid, Barcelona e Juventus.

A organização cogitou até banir os clubes de suas competições, mas segue sem um desfecho sobre a punição para os times.

Pérez explicou sobre a Superliga em sua entrevista: "Existe um acordo vinculativo e a Superliga segue em frente. Eles nos ameaçam para proteger a sua situação dominante e os times ingleses foram submetidos a esta ameaça. Estamos aguardando o que o Tribunal de Luxemburgo vai decidir".

“A Superliga não está fechada, está aberta. É uma Liga que tudo o que queremos é que a comprem. Sevilla e Villarreal, por exemplo, terão a sua acomodação. Partimos da história que cada um tem. O público diminui e teremos de começar pelos clubes que têm mais torcedores. Um jogo da Roma não tem o mesmo apelo que um jogo do United."

O presidente do Real também falou sobre seu conflito com a Uefa: “Os times ingleses não saíram, mas foram coagidas pela Fifa. Perdemos oito mil milhões e Ceferin aumenta o seu salário. Há pessoas que têm privilégios e querem continuar com eles."

"Ele já queria nos expulsar da Liga dos Campeões, mas os tribunais proibiram. O futebol perde o interesse, não tem atrativos. Os direitos de trasmissão estão caindo e esse é o problema. Queremos dar satisfação a todos e isso é por que tem menos atratividade. Formamos os times que têm mais seguidores no mundo. Se não houver dinheiro, o futebol morre."

Na mesma linha, explicou que: “O futebol está arruinado e está morrendo. Quem não quer vê-lo é cego. O Real Madrid sofreu dois anos muito duros. Devo destacar a generosidade dos jogadores quando seus salários foram reduzidos. Cubes perderam oito bilhões de euros."