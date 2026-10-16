O Napoli visita o Venezia neste sábado, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Italiano, com transmissão da stc tv.

O Napoli soma 8 pontos e ocupa a oitava colocação na tabela do Calcio, enquanto o Venezia é o lanterna da competição, sem pontos.

Segundo a Opta, o Napoli não perdeu em 14 de 16 confrontos diante do Venezia no Campeonato Italiano, com 7 vitórias e 7 empates.

O Napoli também evitou a derrota nos últimos 10 duelos contra o Venezia, com 6 vitórias e 4 empates.

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A última vitória do Venezia sobre o Napoli na primeira divisão remonta a 8 de março de 1942, quando venceu por 4 a 1 no estádio Penzo.

O Venezia não conseguiu marcar nenhum gol nos últimos 7 jogos que disputou contra o Napoli no Campeonato Italiano.

O Napoli não possui uma sequência mais longa de partidas consecutivas sem sofrer gols na primeira divisão a não ser contra o Avellino, time diante do qual manteve a meta invicta em 8 jogos consecutivos.

O Venezia perdeu todas as suas seis primeiras partidas no Campeonato Italiano nesta temporada, algo que aconteceu com o clube apenas uma vez antes, na temporada 1949-1950.

Até agora, apenas 3 clubes na história da competição perderam todas as suas sete primeiras partidas em uma mesma temporada da primeira divisão: o Benevento na temporada 2017-2018, o Legnano na temporada 1951-1952 e o Venezia na temporada 1949-1950.

O Napoli conquistou apenas um ponto nos últimos dois jogos que disputou fora de casa no campeonato, após perder para a Inter de Milão e empatar com a Fiorentina.

A última vez que o Napoli disputou pelo menos 3 partidas consecutivas fora de casa no Campeonato Italiano sem conquistar nenhuma vitória foi no período entre fevereiro e abril de 2025, quando empatou 4 vezes e sofreu uma derrota, e entre esses jogos está o empate sem gols diante do Venezia.

O Napoli venceu os últimos 7 jogos que disputou contra equipes recém-promovidas ao Campeonato Italiano, marcando 18 gols e sofrendo apenas dois. Além disso, manteve a meta invicta em 8 dos últimos 9 jogos desse tipo, incluindo as cinco últimas partidas consecutivas.

O Venezia recebeu o maior número de cartões amarelos no Campeonato Italiano nesta temporada, com 18 cartões. A equipe também tem a menor proporção entre faltas cometidas e cartões amarelos, já que seus jogadores recebem, em média, um cartão amarelo a cada 3,6 faltas cometidas.

Depois de marcar dois gols no duelo contra o Frosinone, Kevin De Bruyne pode conseguir marcar em duas partidas consecutivas no campeonato pela primeira vez em 4 anos, mais precisamente desde outubro de 2022, quando marcou em dois jogos consecutivos da Premier League com o Manchester City, contra o Brighton e o Leicester City.

O belga participou de 7 gols, com 5 gols e duas assistências, em dez partidas que disputou pelo seu clube e pela seleção de seu país em todas as competições desde o início de agosto.