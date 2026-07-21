Superestrela francesa envolvida em acirrada disputa por pensão alimentícia envolvendo filha secreta

Segundo o BILD, Michael Olise não paga pensão alimentícia para sua “filha secreta”. O jornal alemão informa que ele tem uma filha com uma mulher alemã, mas que praticamente não mantém contato com ela. Atualmente, o contato entre as duas partes ocorre exclusivamente por meio de advogados.

O atacante do Bayern de Munique está envolvido em um conflito sobre a pensão alimentícia para sua filha, que teve com Fatima Zaunbrecher. Ela foi sua parceira por quase dois anos. Pouco depois do término do relacionamento, Zaunbrecher descobriu que estava grávida.

Segundo o BILD, Olise fez um teste de paternidade e já reconheceu a criança. No entanto, ele ainda não teria conhecido pessoalmente sua filha, que tem vinte meses.

Zaunbrecher disse ao jornal alemão que ainda não foi transferido nenhum dinheiro. A disputa judicial já duraria quase dois anos. Inicialmente, teria sido oferecida a ela uma pensão alimentícia de 836 euros por mês, valor que posteriormente foi aumentado para 2.000 euros. Segundo ela, porém, ainda não recebeu nada.

A assessoria do francês não quer se pronunciar sobre o mérito do caso, pois, em princípio, não se manifesta sobre assuntos particulares. Segundo fontes próximas a ele, Olise ofereceu apoio à ex-parceira e à filha desde o início e continua disposto a chegar a um acordo amigável.

De acordo com essas mesmas fontes, ele nunca se recusou a pagar pensão alimentícia. Ele teria até mesmo oferecido um valor superior aos padrões habituais de pensão alimentícia na Alemanha. Olise também teria tentado transferir o dinheiro, mas não obteve resposta de Zaunbrecher. Ela nega isso e afirma que seu advogado da época, na verdade, enviou um pedido para que fossem transferidos 2.000 euros.

Onde ambas as partes concordam é que Zaunbrecher tentou, por meio do judiciário francês, obter o pagamento de 60.000 euros por mês a título de pensão alimentícia. “Meu advogado da época havia calculado que esse valor seria adequado, considerando o salário de Olise”, diz ela. Atualmente, a mulher é representada por um advogado alemão especializado em direito de família.

Segundo ele, com uma renda anual estimada em 14 milhões de euros, não há um valor máximo fixo para a pensão alimentícia. O valor depende do padrão de vida e das necessidades da criança. Zaunbrecher afirma, por sua vez, que está morando com a filha na casa de sua mãe, em um apartamento de um quarto, e exorta Olise a assumir sua responsabilidade.