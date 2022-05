Superestimado? Thiago Alcântara recebe críticas por final da Champions League

Em coluna, Dietmar Hamann questionou o poder de decisão do meio-campista, bem como a postura de outro jogadores

Depois de mais um título perdido pelo Liverpool nesta temporada, Thiago Alcântara tem sido alvo de críticas por parte de uma ex-estrela dos Reds. Dietmar Hamann questionou a eficiência do meio-campista quando o time atua sob pressão, como foi o caso na final da Liga dos Campeões, um jogo sem grande brilho do camisa 6.

Sob muitos aspectos, o Liverpool teve uma temporada decepcionante. Brigando por quatro títulos nesta reta final do ano esportivo europeu, a equipe de Jürgen Klopp conseguiu apenas os dois menos importantes (Copa da Inglaterra e Copa da Liga Inglesa), e deixou escapar tanto a Premier League quanto a Liga dos Campeões. Assim, atuações individuais dos principais jogadores da equipe passaram a ser questionadas.

E um dos que têm enfrentado diversas opiniões controversas é Thiago Alcântara. O brasileiro naturalizado espanhol passou a semana da final da Champions como dúvida para a decisão, mas acabou indo a campo. No entanto, não fez a diferença que era esperada de sua atuação, despertando a desconfiança de alguns, inclusive Dietmar Hamann, ex-volante do Liverpool.

O ex-jogador alemão, em coluna escrita para o Sky Sports, questionou o poder de decisão e participação de Thiago em grandes jogos, apontando que o meio-campista é um dos grandes superestimados do futebol atual.

"Na minha opinião, os Reds precisam modernizar um pouco a equipe, especialmente no meio-campo", escreveu. "Eu não entendo o hype sobre Thiago. Para mim, ele é um dos jogadores mais superestimados do futebol europeu. Quando as coisas estão indo bem e você tem muita posse de bola, ele é um bom jogador, mas quando chega a hora de pressionar, você não o vê".

Mais artigos abaixo

"E se você precisa de alguém que dê ritmo ao jogo, ele não faz isso", completou Hamann, que também foi duro com outros nomes considerados importantes no elenco do Liverpool.

"Keita também é uma decepção, Henderson é um trabalhador. Eles precisam de um jogador que possa fazer a diferença e dar à equipe aquela coisa extra".

Thiago chegou ao Liverpool em 2020, após ser campeão da Champions League pelo Bayern de Munique. Na Inglaterra, passou sua primeira temporada em branco em questão de títulos, tendo as duas conquistas deste ano como as únicas pelo clube. Sua postura dentro de campo, porém, o fez um jogador importante para o time e aclamado por boa parte da torcida dos Reds.