Quando Mathys Tel se despediu dos torcedores do Bayern de Munique há pouco mais de um ano, ficou extremamente emocionado. Ele falou do clube como uma "pessoa amada", da qual agora teria de se despedir. Cada minuto em que pôde estar em campo por esse clube tão grande ele "amou", e Munique "sempre estará em meu coração".

O amor de Tel pelo Bayern de Munique não surgiu por acaso. O recordista alemão pagou 20 milhões de euros em 2022 pelo então jovem de apenas 17 anos, vindo do Stade Rennes. Um voto de confiança enorme, que ao mesmo tempo exercia uma pressão imensa sobre um atacante de enorme talento, mas ainda muito jovem. E ele resistiu a isso.

O francês se estabeleceu no elenco estrelado como um joker extremamente útil e rapidamente caiu nas graças da torcida. Em sua primeira temporada, cerca de 450 minutos bastaram para seis gols entre Bundesliga e Copa da Alemanha. No ano seguinte, já foram dez gols e seis assistências em "apenas" 1.226 minutos em jogos oficiais.

Mathys Tel fica de lado no Bayern de Munique após a chegada de Kompany

Parecia, sim, que o futuro pertencia a Tel, mas, quando sob o comando do novo técnico Vincent Kompany ele somou apenas 458 minutos em 14 jogos oficiais até o inverno e não teve um único momento positivo em forma de participação em gol, algo precisava mudar. Tel hesitou por muito tempo em dar esse passo e ainda em dezembro havia sinalizado aos dirigentes do Bayern, liderados por Kompany e pelo diretor esportivo Max Eberl, que queria se impor e não pretendia buscar um empréstimo.

Eberl e Kompany de fato sugeriram ao francês uma saída por empréstimo, mas aceitaram a decisão do jovem profissional em crise. No fim de janeiro, então, veio a mudança de ideia de Tel, com a qual Eberl não ficou totalmente de acordo.

"Vamos ver se conseguimos encontrar uma solução. O tempo está apertando", disse um Eberl um tanto irritado apenas poucos minutos depois de Tel ter se despedido dos torcedores do Bayern com muitos gestos e de forma expansiva, em uma espécie de volta de honra, após o jogo da Champions League contra o Slovan Bratislava. Isso sem que, vale lembrar, houvesse qualquer coisa concreta para ser anunciada.

Ainda assim: foram cenas comoventes as que aconteceram naquela fria noite de janeiro. Sozinho, o francês de então 19 anos caminhou pelo gramado da Allianz Arena, enquanto todos os seus companheiros já haviam desaparecido havia muito tempo nos corredores internos do estádio. Tel aplaudia, acenava, aplaudia. Depois caminhou mais uma vez em direção à Südkurve. Ali cumprimentou alguns torcedores, posou para fotos, conversou rapidamente. Entregou sua jaqueta a um torcedor que estava sem camisa pendurado na grade.

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Mathys Tel troca o Bayern de Munique pelo Tottenham e passa a ser criticado de imediato

"A solução" que Eberl ainda precisava encontrar para Tel se revelou poucos dias depois e, após longa indefinição, na forma de um empréstimo ao Tottenham Hotspur. Os Spurs teriam pago 10 milhões de euros ao Bayern pela mudança de curto prazo. O clube londrino vivia então uma crise profunda, era apenas o 15º colocado na liga e buscava urgentemente uma alternativa ao atacante estrela Dominic Solanke, que antes havia perdido todo o primeiro semestre da temporada por causa de uma cirurgia no tornozelo.

Ao contrário do que o Bayern desejava, foi acertada com os Spurs uma alta opção de compra de 60 milhões de euros, e não uma obrigação de compra. Isso também teria acontecido por insistência de Tel, que queria manter aberta a porta para um retorno ao FCB e decidir por si mesmo sobre seu futuro de longo prazo.

Nos Spurs, que continuavam em crise, Tel teve dificuldades após sua chegada. Ao gol em sua estreia na FA Cup, competição da qual o Tottenham acabou eliminado de imediato, seguiu-se um longo jejum. Só em abril ele voltou a marcar, após sair do banco. Antes disso, já havia sido rotulado como "irremediavelmente ineficaz" e "decepcionante" pelo The Standard e pelo The Sun.

Decepcionante também foi o que os Spurs fizeram em grande parte do restante da temporada. Só porque os três rebaixados, Leicester, Ipswich e Southampton, foram muito piores, foi possível evitar uma catástrofe na forma da queda para a Championship. No fim, houve até um final feliz inesperado na final da Europa League. Em vez de disputar a Championship, um time que já naquela época era disfuncional e inofensivo ofensivamente de repente jogava a Champions League.

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Bayern de Munique faz com Mathys Tel, em retrospecto, um excelente negócio no mercado

E, embora Tel na verdade não tenha tido participação alguma nisso (nenhum gol e apenas 209 minutos em todo o mata-mata da EL), os Spurs chegaram a um acordo com o Bayern no verão passado por uma transferência em definitivo do jogador francês da seleção sub-21, cuja perspectiva de minutos em Munique havia encolhido ao mínimo por causa da temporada de estreia extraordinária de Michael Olise e da chegada de Luis Diaz. O recordista alemão recebeu mais 35 milhões de euros por Tel e, em retrospecto, fez um excelente negócio.

Porque Tel também não conseguiu realmente se firmar em sua segunda temporada em Londres. O modesto número de apenas quatro gols em 37 jogos oficiais, porém, precisa ser colocado em contexto. Afinal, os Spurs mostraram um quadro ainda muito mais alarmante do que no primeiro meio ano de Tel. O Tottenham só se salvou do rebaixamento na última rodada e, no caminho até ali, desgastou dois treinadores, Thomas Frank e Igor Tudor. Só a chegada do pavio curto Roberto De Zerbi acabou mudando o rumo dos Spurs para melhor.

Tottenham Hotspur vive verão insano no mercado: só o Chelsea gastou mais

Como resposta a duas temporadas catastróficas de Premier League, veio neste verão uma ofensiva de transferências inacreditável. O meio-campo central foi completamente reformulado por quase 220 milhões de euros com as chegadas de Sandro Tonali e Mateus Fernandes. Além disso, Savinho e Omar Marmoush chegaram do Manchester City como dois novos concorrentes para Tel: Savinho pela bagatela de 87 milhões de euros, Marmoush por empréstimo com obrigação de compra entre 55 e 60 milhões de euros. Soma-se a isso mais uma força ofensiva com o emprestado do Chelsea, Mykhailo Mudryk.

Até agora, os Spurs gastaram 354 milhões de euros neste verão, algo superado no mundo todo apenas pelo sempre obcecado por transferências Manchester City (526 milhões) e pelo FC Chelsea (406 milhões). O retorno desses investimentos extravagantes, porém, ainda é limitado no momento — ou, dito de outra forma: nos Spurs, o caldo já entornou novamente depois de apenas dois jogos de liga.

Isso porque o ataque reformulado por tanto dinheiro, com exceção de uma goleada na segunda rodada da Copa da Liga contra o Charlton Athletic (5 a 1), está com exatamente zero gols na Premier League, enquanto a defesa, especialmente na estreia contra o Brentford (0 a 3), voltou a passar uma imagem alarmante.

Mathys Tel é zombado pelos próprios torcedores após lance infeliz

E isso, para alguns, também se aplica a Tel. Apesar das chegadas de peso, o jogador de 21 anos ainda tem lugar no time titular pela ponta esquerda sob o comando de De Zerbi, mas um momento positivo logo no início também lhe foi negado nesta temporada. Pelo contrário. Na derrota por 2 a 0 no fim de semana contra o Newcastle United, Tel virou até motivo de piada quando, com o placar em 1 a 0, aos 68 minutos, foi para uma cobrança de falta promissora, escorregou levemente e mandou a bola para o absoluto nada.

Furioso e quase desesperado, ele então socou o gramado antes de ser ajudado pelos companheiros, que tentaram animá-lo. Enquanto isso, vieram aplausos sarcásticos e vaias dos próprios torcedores. Poucos instantes depois, ele foi substituído. Uma cena simbólica, como avaliou o ex-jogador dos Spurs Jamie O'Hara (56 jogos, sete gols e cinco assistências pelo Tottenham).

"Essa é uma das piores cobranças de falta que eu já vi", disparou ele em uma reação ao vivo na talkSPORT durante a partida: "Ele simplesmente não é bom o bastante. Não sei por que todo mundo age como se ele fosse um jogador decente — ele é absolutamente horrível!"

Mas não foi só Tel que recebeu críticas. Ele criticou, por exemplo, De Zerbi, porque Pedro Porro jogou pela ponta direita, e Savinho, que teve de parar depois de apenas 20 minutos na Copa da Liga por conta de problemas musculares.

No foco das críticas, porém, estava mais uma vez o decepcionante Tel, que venceu apenas um de seus seis duelos e não completou nenhum de seus dribles. Na Inglaterra, os pedidos para que Tel seja urgentemente vendido e substituído já se tornaram altos há muito tempo. Ao que tudo indica, porém, o técnico De Zerbi pensa diferente.

O italiano teria dito de forma inequívoca a Tel que pretende contar com ele, apesar da concorrência maior. Mas Tel aparentemente não pode se sentir tão seguro assim. Isso porque, recentemente, o Tottenham teria sondado o mercado por Cody Gakpo, mas recebido uma recusa do jogador do Liverpool. Enquanto isso, o holandês teria dado sua palavra ao Manchester City.

As dúvidas em torno de Tel, por sua vez, ficam cada vez maiores: será que ele realmente tem nível para se dar bem em um clube teoricamente grande como o Tottenham? Se não provar isso em breve, talvez já tenha de formular novamente palavras de despedida no inverno. Resta saber se elas seriam tão emocionadas quanto foram um dia no Bayern de Munique.

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Mathys Tel: números e estatísticas de desempenho no Bayern de Munique, Stade Rennes e Tottenham

Clube Jogos Gols Assistências Minutos em campo Bayern de Munique 83 16 7 2.464 Tottenham Hotspur 61 7 4 3.181 Stade Rennes 10 - - 81







