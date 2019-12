Supercopa Sul-Americana: vontade da Conmebol esbarra em CBF e calendário

Suposta ideia da entidade sul-americana seria de dar vaga ao novo Mundial de Clubes para os campeões

Nesta quinta-feira (5), circulou a notícia de que a Conmebol desejaria recriar uma versão nova da antiga Supercopa dos Campeões da Libertadores, competição que teve dez edições entre 1988 e 1997 e que contava apenas com clubes que já levantaram a taça da Libertadores.

O objetivo da entidade sul-americana seria preencher as últimas duas vagas, do total de seis, para o novo Mundial de Clubes que entrará em disputa a partir de 2021. No entanto, a CBF é contrária à criação do torneio. O principal motivo? Calendário.

“Quando houve a colocação dessa possibilidade, imediatamente manifestei que não há hipótese dos clubes brasileiros participarem desse torneio. Não temos nenhuma data disponível e não iremos sacrificar as férias e o período de pré-temporada no ”, afirmou Rogério Caboclo, presidente da CBF, em outubro de 2019 para o Globoesporte.com.

Levando em consideração as notícias sobre o planejamento da Conmebol para o torneio, a reedição seria disputada entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021. No calendário da CBF para 2020, o período de férias para os jogadores já foi confirmado para o período entre 9 de dezembro de 2020 a 7 de janeiro de 2021.

Seria o primeiro empecilho mais óbvio dentro do calendário brasileiro. O outro seriam as datas separadas para os jogos de times do nosso país: oficialmente, a temporada começa em 19 de janeiro, com a Supercopa do Brasil (que em 2020 colocará frente a frente e ), e termina em 06 de dezembro.

Por outro lado, a Conmebol não confirmou a criação de uma Supercopa ou de qualquer outra competição que sirva como classificatória para o novo Mundial, mas a intenção existe e caso seja implementada da forma citada aqui, já representaria um desafio enorme dentro do já confuso calendário brasileiro.