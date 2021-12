Supercopa: quem o Atlético-MG enfrenta se ganhar a Copa do Brasil?

O Atlético-MG fez uma temporada para entrar na história do clube. O time comandado pelo técnico Cuca confirmou a conquista do título do Campeonato Brasileiro com a vitória por 3 a 2 contra o Bahia. Além disso, a equipe conquistou o Campeonato Mineiro e chegou na semifinal da Copa Libertadores. Para completar o time está na final da Copa do Brasil, com o Athletico-PR.

Ainda com o título do Brasileirão, a equipe já tem lugar garantido na Supercopa do Brasil, que acontece em 2022. A partida disputada em jogo único, coloca o campeão do Brasileirão com o vencedor da Copa do Brasil em uma disputa para ver quem é o grande campeão do Brasil na temporada de 2021.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Porém, vale lembrar que o Atlético-MG já garantiu uma vaga no duelo com o título brasileiro e, com isso, abre um precedente se também conquistar a Copa do Brasil, que acontece nos dias 12 e 15 de dezembro.

A GOAL te mostra quais são os times que poderão estar na disputa da próxima Supercopa do Brasil.

Quem o Atlético-MG enfrenta se ganhar a Copa do Brasil?

Conforme o regulamento da Supercopa do Brasil, e a GOAL pôde confirmar, se um mesmo clube vencer o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil - algo que pode acontecer com o Atlético-MG -, o adversário seria automaticamente o vice-campeão do Campeonato Brasileiro.

Dessa forma, se o Atlético-MG também levar a Copa do Brasil, o adversário do Galo seria o Flamengo. Isto porque, o time terminará, de qualquer forma, na segunda posição do Brasileirão. Caso o Athletico-PR leve a melhor na Copa do Brasil, o regulamento permanece o mesmo, com o Galo representando o campeão brasileiro e o Athletico campeão da Copa do Brasil.

Vale lembrar que a CBF, entidade que organiza a competição, não confirmou a data e local da disputa da Supercopa do Brasil.