Supercopa pode dar a Neto mais uma chance no gol do Barcelona

O brasileiro, contratado para a atual temporada, não tem conseguido muito tempo de jogo na disputa com Ter Stegen

O está de férias para o período de festas de fim de ano neste 2019, mas já pensa em aspectos importantes para a retomada da temporada. Um deles, a nova Supercopa da que será disputada entre 8 e 12 de janeiro na .

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

O torneio, que tradicionalmente abria a temporada espanhola com o confronto entre os campeões de e , foi adiado para a metade da temporada e agora também conta com outras duas equipes: os vices campeões.

Desta forma, o Barcelona terá como primeiro desafio enfrentar o e a grande novidade no time deverá ser, segundo noticiado pelo Mundo Deportivo, a presença do brasileiro Neto no gol.

Contratado junto ao – time que enfrenta o na Supercopa – para a atual temporada, Neto disputou apenas um jogo. Esteve em campo contra a , na vitória por 2 a 1 em duelo válido pela última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Apesar de ter sofrido um gol, o brasileiro teve grande atuação.