Supercopa do Brasil rende ao Flamengo R$ 5 milhões de premiação; Arrascaeta ganha um carro

Rubro-Negro embolsa valor destinado ao campeão e Palmeiras fica com R$ 2 milhões

O Flamengo faturou pela segunda vez consecutiva a Supercopa do Brasil ao vencer o Palmeiras nos pênaltis, na manhã deste domingo (11), no Mané Garrincha, em Brasília. Além da taça, o Rubro-Negro coloca no bolso a quantia de R$ 5 milhões. Esse é o valor destiano ao grande campeão. Com a derrota, o Alviverde vai levar para casa R$ 2 milhões.

Eleito o melhor da partida, o uruguaio Arrascaeta ganhou um carro, oferecido por um dos patrocinadores da competição. Ele, no entanto, não esqueceu de Diego Alves, que defendeu três pênaltis e foi decisivo na conquista do título.

"Foi um jogo muito difícil, o time deles é muito qualificado. No segundo tempo baixamos a intensidade, tomamos um gol faltando poucos minutos. Mas temos um grande goleiro, e ele demonstrou mais uma vez. A gente acredita muito no Diego, grande pegador de pênaltis. Ele mostrou mais uma vez que é um dos melhores".

Autor do primeiro gol do Flamengo na partida, Gabigol superou Renato Abreu e se tornou o maior artilheiro do Flamengo no século XXI. O camisa 9 soma quatro gols em quatro jogos na temporada 2021.