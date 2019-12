Supercopa do Brasil entre Flamengo e Athletico já tem data marcada

Final da competição prevê premiação de R$ 7 milhões; campeão assegura R$ 5 milhões e vice R$ 2 milhões

A temporada 2020 no futebol brasileiro terá uma novidade, a Supercopa do . O torneio é formado pelo campeão brasileiro, o e o campeão da , o -PR. Os respectivos campeões se enfrentam em partida única marcar para 16 de fevereiro, às 11h no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Em caso de empate no tempo normal, o título será decidido nos pênaltis.

No mesmo dia da final da Supercopa do Brasil está previsto o embate da semifinal da . Porém, após acordo entre a Ferj e a CBF, estabeleceu-se que o caso o Flamengo consiga vaga para a semifinal de turno, o duelo ocorrerá nos dias 12 ou 19 de fevereiro.