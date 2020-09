Supercopa da UEFA: maiores campeões e o raio-x de Champions x Europa League

Veja o retrospecto da disputa entre os dois grandes campeões europeus de cada temporada

Como tradição anual, a temporada da Europa é aberta pela disputa da . Valendo um troféu, os campeões da Liga dos Campeões e da da temporada anterior medem forças em um jogo único. Mas, ao contrário do que seria a lógica, nem sempre os vencedores da Champions levam a melhor.

Desde 1972, atualmente, os dois campeões europeus da temporada anterior se enfrentam na Supercopa da UEFA, que se tornou a terceira maior competição do continente. Passando por algumas mudanças ao longo do tempo, em 2020 o torneio chega a sua 45ª edição.

Campeão da Liga dos Campeões de 2019/20, o Bayern de Munique foi o mandante da partida contra o Sevilla, campeão da Liga Europa. Na prorrogação, os alemães saíram com a vitória e conquistaram o segundo troféu de Supercopa, deixando os espanhóis com apenas um.

Além dos dois finalistas deste ano, outros 36 times disputaram e mais 22 times levantaram a taça da competição.

Maiores campeões da Supercopa da UEFA

- 5 vezes

A equipes espanhol foi quem mais levantou o troféu da Supercopa (cinco ao todo) e, também, o que mais chegou para a disputa, somando mais quatro vezes em que perdeu e foi vice-campeões.

Campeão em: 1992, 1997, 2009, 2011, 2015

Vice-campeão em: 1979, 1982, 1989, 2006

- 5 vezes

Junto do Barcelona, os italianos colecionam cinco títulos da Supercopa, conquistados em sete finais disputadas. Enquanto os espanhóis perderam quatro vezes, o Milan foi o vice-campeão em duas oportunidades.

Campeão em: 1989, 1990, 1994, 2003, 2007

Vice-campeão em: 1973, 1993

- 4 vezes

Para colocar a como o país com mais troféus da Supercopa, o Real Madrid foi campeão em quatro oportunidades, apenas uma a menos do que o rival Barcelona. Além disso, em outras três disputas, os merengues ficaram com a vice-colocação.

Campeão em: 2002, 2014, 2016, 2017

Vice-campeão em: 1998, 2000, 2018

- 4 vezes

Campeão da edição de 2019, o time inglês ainda tem mais três troféus em sua prateleira, além das outras duas edições que saiu com o vice.

Campeão em: 1977, 2001, 2005, 2019

Vice-campeão em: 1978, 1984

- 3 vezes

O time holandês aparece como uma das surpresas da lista considerando a história recente, mas já conquistou a taça em três oportunidades, além de um vice-campeonato.

Campeão em: 1972, 1973, 1995

Vice-campeão em: 1987

- 3 vezes

Mais um espanhol para aumentar a coleção de taças que estão no país. O Atlético chegou a três disputas de Supercopa da UEFA e venceu as três, sempre vindo da Liga Europa e obtendo o grande campeão europeu da temporada.

Campeão em: 2010, 2012, 2018

tab (2x), (2x), (2x), de Munique (2x) (1x), (1x), (1x), (1x), Dynamo Kyiv (1x), (1x), (1x), (1x), Steaua Bucareste (1x), Mechelen (1x), (1x), (1x), (1x) e (1x).

Liga dos Campeões x Liga Europa

Os vencedores da levam vantagem na disputa. Em 20 edições o adversário foi o vencedor da Liga Europa (Taça da UEFA) e, destas, os donos da "Orelhuda" da Liga dos Campeões foram vitoriosos em 12.

No quadro geral, considerando disputas entre Liga dos Campeões x Liga Europa (Taça da UEFA) e Liga dos Campeões x Taça das Taças - adversários no formato anterior da competição, os vencedores da Champions também levam vantagem.

Competição Títulos Vices Liga dos Campeões 26 19 Taça das Taças 11 14 Liga Europa/Taça da Uefa 8 12

Até 1999, a disputa da Supercopa era entre o vencedor da Liga dos Campeões contra o vencedor da Taça das Taças. Foi apenas a partir de 2000 que o campeão da Liga Europa entrou na disputa, ficando com a vaga da Taça das Taças.