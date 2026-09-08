Superaram Bounou e Benzema: Mané e Quiñones colocam o Campeonato Saudita na história da Bola de Ouro

O Campeonato Saudita entrou para a história da Bola de Ouro pela porta da frente, após o anúncio dos indicados a vencer o prêmio da Bola de Ouro de melhor jogador do mundo em 2026.

A revista francesa "France Football" anunciou, nesta terça-feira, a lista completa dos indicados a vencer a Bola de Ouro "Ballon d'Or" de 2026, concedida ao melhor jogador do mundo.

A lista de indicados à Bola de Ouro contou com a presença de jogadores do Campeonato Saudita pela primeira vez desde 2023: o senegalês Sadio Mané, ponta do Al-Nassr, e o mexicano Julián Quiñones, atacante do Al-Qadsiah.

O ano de 2023 também havia registrado a indicação de jogadores do Campeonato Saudita à Bola de Ouro: o marroquino Yassine Bounou, goleiro do Al-Hilal, e o francês Karim Benzema, atacante do Al-Ittihad naquele momento.

O que muda desta vez, no entanto, é que Mané e Quiñones foram indicados à Bola de Ouro por suas atuações no Campeonato Saudita, assim como por suas seleções, ao contrário do que ocorreu com Benzema e Bounou há três anos.

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Em 2023, Benzema foi indicado à Bola de Ouro com base em seu desempenho com seu antigo clube, o Real Madrid, de onde se transferiu para o Al-Ittihad no verão daquele mesmo ano, o mesmo caso de Bounou, que se transferiu do Sevilla para o Al-Hilal no mesmo período.

Assim, esta é a primeira vez que dois jogadores do Campeonato Saudita são efetivamente indicados a vencer a Bola de Ouro com base em suas atuações no período em que atuaram na competição.

Vale lembrar que Mané já havia levado a seleção de Senegal à final da Copa Africana de Nações de 2025 e à fase de 32 avos da Copa do Mundo de 2026, mesmo torneio no qual Quiñones levou a seleção do México à classificação para as oitavas de final.

Já no âmbito local, Mané liderou o Al-Nassr na retomada do título do Campeonato Saudita após sete anos de jejum, enquanto Quiñones conseguiu conquistar o título de artilheiro pela primeira vez em sua história.