Superando todos em 2026... O Real Madrid está prestes a bater um recorde mundial na Copa do Mundo

Uma reportagem publicada hoje, segunda-feira, afirma que o Real Madrid está perto de bater um recorde mundial na Copa do Mundo de 2026, que está sendo disputada atualmente nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

De acordo com o jornal “AS”, os jogadores do Real Madrid marcaram 16 gols até o momento com as seleções de seus países nesta edição da Copa do Mundo.

Esse número é um recorde para o clube real, que assim empata com o número de gols marcados pelos jogadores do Barcelona na Copa do Mundo de 1994.

Se os jogadores do Real Madrid conseguirem marcar mais dois gols, igualarão o recorde histórico de 18 gols, enquanto o superarão caso marquem três gols.

Os clubes Paris Saint-Germain, Bayern de Munique e o húngaro Budapest Honvéd compartilham o recorde atual de 18 gols em uma única edição.

O Real Madrid é considerado o clube que mais contribuiu com gols na Copa do Mundo atual e, portanto, está perto de quebrar o recorde mundial.

Vale lembrar que Kylian Mbappé, atacante do Real Madrid, marcou 7 gols nesta edição pela França e lidera a artilharia ao lado de Lionel Messi e Erling Haaland.