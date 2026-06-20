Superando os gigantes... Bono entra para a história da Copa do Mundo pela Escócia

Yassine Bounou, goleiro da seleção marroquina, superou vários gigantes do gol do continente africano, gravando seu nome na história da Copa do Mundo.

O goleiro do Al-Hilal, da Arábia Saudita, participou da valiosa vitória do Marrocos sobre a Escócia por 1 a 0, na madrugada deste sábado, na segunda rodada do Grupo 3 das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 — vitória que aproximou a seleção da classificação para as oitavas de final.

Bono não passou por grandes desafios durante a partida; as estatísticas do “SofaScore” mostram que ele não defendeu nenhum chute ao longo dos 90 minutos.

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O goleiro marroquino manteve o gol invicto em uma partida da Copa do Mundo pela quarta vez em sua carreira, depois de ter feito o mesmo anteriormente contra Croácia, Espanha e Portugal na Copa do Mundo de 2022, sabendo-se que ele disputou, até o momento, 8 partidas.

A rede francesa “Stats Foot” informou que Bono é o goleiro africano que mais vezes manteve o gol invicto na história da Copa do Mundo.

Segundo a rede, Bono ultrapassou o trio de gigantes formado por Peter Rufai e Vincent Enyeama (da Nigéria) e pelo camaronês Thomas Nkono, todos os quais mantiveram o gol invicto em três partidas.

Além disso, Bono entrou para a lista dos jogadores com mais partidas disputadas em todas as competições pela seleção marroquina ao longo da história.

O goleiro ocupou o quarto lugar, com 92 partidas, empatado com Youssef En-Nesyri, que não está na lista dos Leões do Atlas para a Copa do Mundo de 2026.

No topo dessa lista está Noureddine Naybet, com 115 partidas, seguido por Achraf Hakimi, com 98, e Ahmed Feras, com 94.