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Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Superando os gigantes... Bono entra para a história da Copa do Mundo pela Escócia

Y. Bounou
Escócia x Marrocos
Escócia
Marrocos
Copa do Mundo
Marrocos
Scotland
EUA

O goleiro marroquino não sofreu nenhum gol mais uma vez na Copa do Mundo

Yassine Bounou, goleiro da seleção marroquina, superou vários gigantes do gol do continente africano, gravando seu nome na história da Copa do Mundo.

O goleiro do Al-Hilal, da Arábia Saudita, participou da valiosa vitória do Marrocos sobre a Escócia por 1 a 0, na madrugada deste sábado, na segunda rodada do Grupo 3 das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 — vitória que aproximou a seleção da classificação para as oitavas de final.

Bono não passou por grandes desafios durante a partida; as estatísticas do “SofaScore” mostram que ele não defendeu nenhum chute ao longo dos 90 minutos.

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O goleiro marroquino manteve o gol invicto em uma partida da Copa do Mundo pela quarta vez em sua carreira, depois de ter feito o mesmo anteriormente contra Croácia, Espanha e Portugal na Copa do Mundo de 2022, sabendo-se que ele disputou, até o momento, 8 partidas.

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A rede francesa “Stats Foot” informou que Bono é o goleiro africano que mais vezes manteve o gol invicto na história da Copa do Mundo.

Segundo a rede, Bono ultrapassou o trio de gigantes formado por Peter Rufai e Vincent Enyeama (da Nigéria) e pelo camaronês Thomas Nkono, todos os quais mantiveram o gol invicto em três partidas.

Além disso, Bono entrou para a lista dos jogadores com mais partidas disputadas em todas as competições pela seleção marroquina ao longo da história.

O goleiro ocupou o quarto lugar, com 92 partidas, empatado com Youssef En-Nesyri, que não está na lista dos Leões do Atlas para a Copa do Mundo de 2026.

No topo dessa lista está Noureddine Naybet, com 115 partidas, seguido por Achraf Hakimi, com 98, e Ahmed Feras, com 94.

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