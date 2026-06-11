Superando o City e o Barcelona... A camisa do Real Madrid vale 300 milhões de euros!

A temporada do Real Madrid terminou sem nenhum título, mas isso não impediu o clube de arrecadar uma fortuna, seja com seu estádio, seus produtos ou suas camisas.
O jornal “AS” analisou detalhadamente a camisa do Real Madrid e destacou que, graças aos patrocinadores, seu valor chegou a 300 milhões de euros, afirmando que ninguém no mundo atinge esse valor.
Especificamente, a Emirates, que renovou seu contrato com o Real Madrid na última terça-feira, paga 100 milhões de euros por ano para exibir seu logotipo na camisa do time.
Já a Adidas, que tem contrato com o Real Madrid até 2034, paga 120 milhões de euros por ano.
Por fim, a HP, patrocinadora secundária na manga da camisa, paga 80 milhões de euros por ano, elevando o valor total para 300 milhões de euros.
Em contrapartida, o Manchester City, detentor do segundo contrato de patrocínio de camisa mais caro, recebe 220 milhões de euros por ano.
Além disso, o Barcelona (200 milhões de euros por ano) e o Paris Saint-Germain (pouco menos de 200 milhões de euros) ainda estão longe do Real Madrid.