Superando Camarões e Senegal... Marrocos alcança uma sequência recorde na África na Copa do Mundo

A seleção do Marrocos continuou a fazer história na Copa do Mundo, consolidando sua sequência de resultados notáveis na fase de grupos com a vitória sobre a Escócia (1 a 0), na noite de ontem, sexta-feira, no âmbito do Grupo 3 da Copa do Mundo de 2026.

Os “Leões do Atlas” elevaram sua pontuação para 4 pontos em duas partidas, aproximando-se bastante da classificação para a próxima fase, depois de terem iniciado sua trajetória no torneio com um empate contra o Brasil (1 a 1).

Leia também

Primeiro comentário de Cristiano Ronaldo sobre a polêmica em torno das declarações de Neves

Wahbi: O Bayern de Munique não está pressionando Al-Sibari... e Kompany compreende a situação

Graças à vitória sobre a Escócia, a seleção marroquina manteve seu histórico invicto pelo sexto jogo consecutivo na fase de grupos da Copa do Mundo, com três vitórias e três empates.

O Marrocos tornou-se a seleção africana com a maior sequência sem derrotas na história da fase de grupos da Copa do Mundo, superando a Camarões, que alcançou uma sequência de cinco partidas entre as edições de 1982 e 1990, e o Senegal, que atingiu o mesmo número entre as edições de 2002 e 2018.

Vale lembrar que a seleção marroquina alcançou o melhor resultado de sua história em Copas do Mundo durante a última edição no Catar, quando ficou em quarto lugar, sendo a primeira seleção árabe e africana a alcançar essa posição.