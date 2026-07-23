O Manchester United chegou a um acordo preliminar com o médio da Roma e da seleção francesa Manu Koné, aproximando-se da concretização do negócio após uma disputa com o Arsenal.

O internacional francês foi alvo do interesse de vários clubes neste verão e reforçou ainda mais a sua reputação com algumas exibições notáveis ao serviço da seleção francesa durante o Mundial de 2026, tendo sido uma das principais surpresas do torneio.

O Arsenal manifestou interesse no jogador de 25 anos, ao passo que as notícias davam também conta de que o Chelsea teria mantido conversações com os seus representantes sobre uma transferência para Stamford Bridge.

De acordo com o jornal inglês Metro, Old Trafford tornou-se o destino mais provável para Koné, numa altura em que o United reconstrói o seu meio-campo neste verão, depois de já ter contratado André Santos e Youri Tielemans ao Chelsea e ao Aston Villa, respetivamente.

Michael Carrick, treinador do Manchester United, pretende reforçar o meio-campo com um terceiro jogador, com o regresso do United à elite da Liga dos Campeões na próxima época, e tem mantido contacto regular com os representantes de Koné.

O jornal francês L'Équipe noticiou esta semana que o Manchester United leva "vantagem" na corrida pela contratação de Koné, sublinhando que o médio veria com bons olhos uma transferência para o plantel do Manchester United.

Por seu lado, o jornal italiano Corriere dello Sport esclareceu esta quinta-feira que foi alcançado um acordo entre as duas partes, esperando a Roma uma proposta oficial do clube inglês.

O valor de Koné foi fixado em 50 milhões de euros (42 milhões de libras esterlinas) durante o mercado de transferências de verão, e o Manchester United estava disposto a apresentar uma proposta próxima desse montante.

Contudo, o jornal italiano refere que a Roma pretende agora 60 milhões de euros (51 milhões de libras esterlinas).

O Al-Ahli saudita também contactou a Roma acerca da transferência do jogador francês para a Roshn Saudi League neste verão, antes de o Manchester United se aproximar de fechar oficialmente o negócio.