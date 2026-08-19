As negociações por uma transferência do jogador da seleção italiana sub-17 estão, segundo a informação, na reta final e prestes a ser concluídas. O meio-campista ofensivo assinará um contrato de longa duração com o clube da Bundesliga.

O anúncio oficial da transferência ainda está sendo adiado neste momento, pois é preciso aguardar a liberação por meio do pedido de menor de idade da Fifa, exigido obrigatoriamente em transferências internacionais de jogadores com menos de 18 anos.

Pelos serviços do jovem jogador, o clube do Ruhr pagará uma taxa de transferência de cerca de um milhão de euros ao CFC Gênova. Scaglione havia assinado ali seu primeiro contrato profissional apenas no início do ano.

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BVB vê em Roberto Scaglione potencial para os profissionais

O fato de os westfalianos desembolsarem um valor dessa magnitude por um jogador de 16 anos ressalta a valorização esportiva do reforço. Por isso, a contratação não está sendo conduzida pelos responsáveis do centro de formação, Paul Schaffran e Thomas Broich, mas pelo diretor esportivo Ole Book e pelo diretor-executivo de esportes Lars Ricken.

Nos planos esportivos, o meio-campista está previsto inicialmente para atuar no sub-19 e também no time sub-23, mas internamente Scaglione já é visto com perspectiva para o elenco profissional. O departamento de scouting para grandes talentos observou o italiano e acredita que ele tem condições de dar o salto para o futebol profissional.

Na disputa pela contratação, o BVB superou concorrentes de peso. Paris Saint-Germain, Juventus, Inter de Milão e Bayern de Munique também haviam demonstrado interesse na contratação, mas acabaram superados pela oferta de Dortmund com a perspectiva apresentada de atuar no profissional.

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Quem o BVB já contratou até agora?

A transferência também pode fazer parte de uma estratégia ajustada no mercado, escreve o jornal. Caso a situação de Scaglione evolua como desejado, a diretoria do clube pretende no futuro investir com mais frequência em talentos internacionais dessa faixa etária.

O BVB já vem, de todo modo, dando foco maior a jogadores mais jovens na atual janela de transferências. Além da contratação de Joey Veerman, de 27 anos, o Dortmund trouxe principalmente atletas entre 17 e 23 anos, como Justin Lerma, Kaua Prates, Joane Gadou, Konstantinos Karetsas e Giannis Konstantelias. Para a segunda equipe, Takato Yamamoto também foi contratado.

Paralelamente, o clube segue em busca de um reforço para a lateral direita, a fim de compensar a saída por empréstimo de Yan Couto para o Como. Um candidato considerado para isso é o jogador de 20 anos Hector Fort, do Barcelona.