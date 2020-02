Super Bowl no futebol? Veja como seriam os times brasileiros como franquias da NFL

Flamengo Vultures? Atlético Roosters? Confira como seriam nossos clubes disputassem o futebol americano

Neste domingo (02), Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers decidem o título do Super Bowl – que em 2020 tem sua 54ª edição.

Quer acompanhar o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

É um dos principais eventos do esporte dos , um jogo visto por milhões de fãs do futebol americano ao redor do mundo.

Mais times

Aproveitando a ocasião, desde o início do ano nós da Goal resolvemos imaginar como seriam os principais clubes do Brasil transformados nas franquias do futebol americano: ao invés dos escudos do futebol, símbolos e nomes imaginando uma realidade paralela. Confira abaixo!

E se os clubes brasileiros tivessem escudos como franquias americanas? ⚽🏈



Qual versão ficou melhor? E qual novo símbolo você quer ver? 😍 pic.twitter.com/mUlBqQ8C4s — Goal Brasil (@GoalBR) January 11, 2020

A segunda rodada! Fizemos novas versões dos escudos dos times brasileiros como se fossem franquias americanas! ⚽🏈



Qual você gostou mais? 🔥 pic.twitter.com/i4GuUcNlU4 — Goal Brasil (@GoalBR) January 19, 2020

Mais algumas versões dos escudos de times brasileiros como se fosses franquias americanas! ⚽️🏈



Qual o seu preferido até aqui? E qual você ainda quer ver? 🤔 pic.twitter.com/v679JdGcXc — Goal Brasil (@GoalBR) January 26, 2020