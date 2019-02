Super Bowl: bilhões ilegais, movimentação na economia e mais valioso que a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos

Na véspera do embate entre New England Patriots e Los Angeles Rams, a Goal Brasil apresenta alguns dados interessantes do maior jogo da NFL

O Super Bowl 53, que acontecerá neste domingo (3), promete ser fenomenal. Afinal de contas, um dos melhores quaterbacks da história da NFL, Tom Brady, comandará seu excepcional New England Patriots, um dos melhores e maiores times da liga em todos os tempos, contra o Los Angeles Rams, que apesar de não ter a mesma tradição busca seu título após uma temporada fantástica.

O duelo promete e é uma das grandes tradições dos Estados Unidos. Os estadunidenses, e nos últimos anos todo o mundo, com a globalização e expansão da NFL para todo o planeta, param para ver o evento, que é a mais valiosa festa esportiva do globo. A Goal Brasil não poderia ficar de fora dessa, e por isso, apresenta alguns dos dados mais interessantes do Super Bowl. Confira:

Regras básicas

Para os fãs do futebol da bola redonda não ficarem boiando na hora de conferir este super evento, apresentamos algumas das regras básicas do futebol da bola oval. No entanto, como o futebol americano tem várias regras e para explicá-las em apenas um texto, precisaríamos transformar esta matéria em um livro, explicaremos apenas as regras mais básicas do jogo. A forma mais fácil de entender e conhecer o jogo, é realmente assistindo as partidas semana após semana, o que é fácil, já que o esporte é apaixonante e muito divertido e interessante.

O objetivo é marcar mais pontos para vencer o jogo. O time que tem a posse de bola tenta avançar gradualmente em jogadas de curta duração (chamados downs) até o outro lado do campo. Você tem quatro oportunidades para avançar 10 jardas e continuar atacando. No entanto, o mais comum é tentar avançar as 10 jardas em três jogadas, já que na quarta, se você não conseguir o avanço, o time adversário fica na posse no ponto em que você estava. Normalmente, o "quarto down" é usado para devolver a posse de bola ao rival.

Se o time conseguir levar a bola até o outro lado do campo, na chamada "endzone" do adversário, ele anota seis pontos com o "touchdown" (TD). Após o TD, o time tem o chute extra, que caso seja certeiro, rende mais um ponto. Caso o time não consiga chegar até a endzone, mas esteja em uma área propícia do campo ofensivo, pode-se tentar o "field goal", quando o "kicker" (jogador específico para chutar a bola) entra para tentar colocar a bola no 'Y', as traves que ficam no fim da endzone. Se o field goal for certeiro, o time anota três pontos.

O jogo tem a duração de 60 minutos, sendo quatro períodos de 15 minutos cada. No entanto, como o cronômetro para em várias situações (entre elas, se o jogador com a bola sair pela lateral, se algum time pontuar, se houver um passe incompleto - bola lançada que toca o chão antes de ser pega -, e se houver falta) a partida dura mais tempo.

Mais valioso que a Copa do Mundo

O Super Bowl é o evento esportivo mais valioso do planeta. Para se ter ideia, a final da NFL vale e movimenta mais dinheiro que os Jogos Olímpicos, os Jogos Olímpicos de Inverno, a Copa do Mundo da Fifa e o WWE da luta livre. Não à toa, os Estados Unidos e o mundo param para ver o evento, que movimenta a economia estadunidense de uma forma impressionante em vários segmentos. Confira o TOP 5 dos eventos mais valiosos do planeta e veja a diferença absurda do Super Bowl para o restante:

(Fotos: Getty Images)

1. Super Bowl – US$ 630 milhões

2. Jogos Olímpicos – US$ 366 milhões

3. Jogos Olímpicos de Inverno – US$ 285 milhões

4. Copa do Mundo FIFA – US$ 229 milhões

5. WWE (luta livre) – US$ 180 milhões

Bilhões e bilhões

Vários segmentos da economia nos Estados Unidos são movimentados de forma impressionante pelo Super Bowl, e vamos citar dois deles que são espetaculares.

O Super Bowl chama atenção por ser um verdadeiro evento em que cada pedaço é fundamental e importante, seja no estádio, seja na TV, na internet ou em outras mídias. Normalmente, as pessoas aproveitam os comerciais na televisão para ir ao banheiro, falar ao telefone, mexer no celular ou ir pegar algo para comer. Na final da NFL, porém, os comerciais são uma grande tradição.

Alguns dos melhores comerciais da história dos Estados Unidos, afinal, tiveram suas estreias no Super Bowl. As marcas passam comerciais inéditos e super criativos nos intervalos do jogo, e para se ter ideia, alguns de 30 segundos chegam a custar até R$ 10 milhões.

Algumas marcas aproveitam o espaço inclusive para fazer críticas sociais e políticas.

O mesmo raciocínio dos comerciais vale para o show do intervalo, que também virou uma grande atração. Ao invés do público, tanto em casa quanto no estádio, aproveitar o espaço entre o primeiro e o segundo tempo para fazer outras coisas, todos ficam ansiosos para ver a festa. Afinal, Rolling Stones, Michael Jackson, Red Hot Chili Peppers, Lady Gaga e várias outras bandas e artistas lendários passaram pelo show. No Super Bowl 53, Maroon 5 será o dono da festa.