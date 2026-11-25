Como assistir a Sunderland x Jagiellonia Bialystok com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde pode haver restrições geográficas? É aí que uma rede virtual privada (VPN) pode ser útil.

Ignore instantaneamente os bloqueios geográficos regionais e assista a transmissões de futebol ao vivo do mundo todo na sua plataforma de streaming favorita Assista futebol onde quiser

Contrate uma VPN confiável . Escolha um provedor confiável de VPN e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).

. Escolha um provedor confiável de VPN e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida é transmitida oficialmente.

Conecte-se ao servidor . Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP).

. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

Entre na sua conta e encontre a transmissão. Crie uma conta ou faça login no serviço da emissora oficial para ter acesso completo e aproveitar a partida!

Acesso Gratuito CazéTV ✅ Transmite jogos ao vivo sem custo ✅ Linguagem jovem com interatividade em tempo real ✅ Disponível em qualquer aparelho sem login Preço mensal a partir de R$ 0,00 Assista agora Tradição Aberta Bandplay ✅ Exibe um jogo estelar por rodada ✅ Transmissão gratuita na TV e aplicativo ✅ Comentaristas consolidados do futebol brasileiro Preço mensal a partir de R$ 0,00 Assista agora Acesso Gratuito CazéTV ✅ Transmite jogos ao vivo sem custo ✅ Linguagem jovem com interatividade em tempo real ✅ Disponível em qualquer aparelho sem login Preço mensal a partir de R$ 0,00 Assista agora Tradição Aberta Bandplay ✅ Exibe um jogo estelar por rodada ✅ Transmissão gratuita na TV e aplicativo ✅ Comentaristas consolidados do futebol brasileiro Preço mensal a partir de R$ 0,00 Assista agora Acesso Gratuito CazéTV ✅ Transmite jogos ao vivo sem custo ✅ Linguagem jovem com interatividade em tempo real ✅ Disponível em qualquer aparelho sem login Preço mensal a partir de R$ 0,00 Assista agora

Prévia da partida

Liga Europa - Rodada 5 26 de nov. de 2026 - 15:00 Stadium of Light

O Sunderland recebe o Jagiellonia Bialystok pela Liga Europa no Stadium of Light e busca dar sequência à sua campanha de estreia em competições europeias diante da própria torcida.

O time de Regis Le Bris ocupa a 11ª posição na tabela da fase de liga. A equipe vem de um empate sem gols com o Aston Villa pela Premier League em 21 de novembro.

Antes desse empate, o Sunderland venceu o Chelsea por 1 a 0, mas havia perdido por 2 a 0 para o Dínamo Zagreb nesta competição. O time somou cinco pontos nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições.

O Jagiellonia, comandado por Adrian Siemieniec, chega na 29ª posição. A equipe polonesa perdeu por 3 a 1 para o Cracovia pela Ekstraklasa no mesmo dia em que o Sunderland empatou com o Aston Villa.

Entre seus resultados recentes, está uma derrota por 1 a 0 para o Levski Sofia nesta competição, embora também tenha goleado o Lechia Gdansk por 6 a 0 na copa no fim de outubro.

O contraste entre a fase e a posição das equipes na tabela torna esta uma noite europeia interessante em Wearside. Confira tudo o que você precisa saber sobre o canal de TV, a transmissão ao vivo e o horário da partida.

Notícias das equipes e elencos