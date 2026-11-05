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Sunderland x Dinamo Zagreb ao vivo hoje: onde assistir ao jogo na TV e pela internet?

Sunderland x Dínamo de Zagreb
Sunderland
Dínamo de Zagreb
Liga Europa

Na Liga Europa, o Sunderland enfrenta o Dínamo Zagreb. Mas quem transmite a partida ao vivo na TV e por streaming hoje?

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Sunderland x Dinamo Zagreb: horário de início

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Liga Europa - Rodada 4
Stadium of Light

O jogo entre Sunderland e Dinamo Zagreb começa em 05/11/2026, às 21h.

Sunderland x Dinamo Zagreb ao vivo hoje: onde assistir na TV e por streaming?

A partida terá transmissão ao vivo pelo RTL+. Confira abaixo todas as emissoras e opções de streaming.

Destaques da semana: como chegam Sunderland e Dinamo Zagreb?

O Sunderland chega a esta partida com uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, perdeu por 3 a 1 para o Coventry City na Premier League. Antes, a equipe venceu o Brentford por 3 a 2 na Carabao Cup. Ao todo, o Sunderland marcou sete gols e sofreu sete nesses cinco jogos.

O Dinamo Zagreb soma três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. Sua partida mais recente terminou em derrota por 1 a 0 para o Rudes no Campeonato Croata. Já na Liga Europa, o Dinamo venceu o RSC Anderlecht por 1 a 0 e perdeu para o Nijmegen por 4 a 2. Ao longo dos cinco jogos, o Dinamo marcou nove gols e sofreu seis.

SUN

SUN - Sequência

BOU
D2-0
LCH
E1-1
LEE
E0-0
BRE
V3-2
COV
D3-1
Gol marcado (sofrido)
5/8
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
DZG

DZG - Sequência

AND
V1-0
SLA
V1-5
NEC
D2-4
RJK
V2-1
RUD
D1-0
Gol marcado (sofrido)
10/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Sunderland x Dinamo Zagreb: escalações

Prováveis escalações de Sunderland x Dínamo de Zagreb

Técnico

  • R. Le Bris

Sunderland x Dinamo Zagreb: momento das equipes

SUN

SUN - Sequência

BOU
D2-0
LCH
E1-1
LEE
E0-0
BRE
V3-2
COV
D3-1
Gol marcado (sofrido)
5/8
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
DZG

DZG - Sequência

AND
V1-0
SLA
V1-5
NEC
D2-4
RJK
V2-1
RUD
D1-0
Gol marcado (sofrido)
10/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Sunderland x Dinamo Zagreb: retrospecto dos confrontos diretos

Sunderland x Dinamo Zagreb: as tabelas

#JVEDGPGCSGPSequência
1
OlympiacosOlympiacosOLY
431041+310
E
V
V
V
2
BenficaBenficaBEN
3300102+89
V
V
V
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
V
V
V
4
BournemouthBournemouthBOU
330081+79
V
V
V
5
FerencvárosFerencvárosFTC
330093+69
V
V
V
6
Union Saint-GilloiseUnion Saint-GilloiseGIL
321081+77
V
E
V
7
JuventusJuventusJUV
321093+67
E
V
V
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
E
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
E
V
V
10
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
V
V
D
11
OmoniaOmoniaOMO
320154+16
D
V
V
12
RennesRennesREN
413043+16
E
E
V
E
13
LyonLyonOL
320156-16
D
V
V
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
V
E
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
E
D
V
16
Sparta PragueSparta PragueSPP
311153+24
D
E
V
17
Levski SofiaLevski SofiaLES
31113304
V
E
D
18
Dínamo de ZagrebDínamo de ZagrebDZG
311134-14
D
V
E
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
V
D
E
20
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
311158-34
V
E
D
21
SalzburgSalzburgSAL
311136-34
E
D
V
22
AnderlechtAnderlechtAND
310243+13
V
D
D
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
V
D
D
24
MilanMilanMIL
310245-13
D
V
D
25
Celta de VigoCelta de VigoCEL
310234-13
V
D
D
26
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
D
D
V
27
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
310246-23
D
V
D
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
D
D
V
29
NK CeljeNK CeljeCEL
301227-51
E
D
D
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
D
D
E
31
LillestroemLillestroemLIL
301229-71
D
E
D
32
Lech PoznańLech PoznańLCH
301219-81
E
D
D
33
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
300327-50
D
D
D
34
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
300316-50
D
D
D
35
CelticCelticCEL
300339-60
D
D
D
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
D
D
D
Classificação às quartas de final

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