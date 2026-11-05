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Sunderland x Dinamo Zagreb ao vivo hoje: onde assistir ao jogo na TV e online?

Sunderland x Dínamo de Zagreb
Sunderland
Dínamo de Zagreb
Liga Europa

Pela Europa League, o Sunderland enfrenta o Dinamo Zagreb. Mas onde assistir ao jogo ao vivo na TV e por streaming hoje?

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Sunderland x Dinamo Zagreb: horário de início

crest
Liga Europa - Rodada 4
Stadium of Light

O jogo entre Sunderland e Dinamo Zagreb começa em 05/11/2026, às 21h.

Sunderland x Dinamo Zagreb ao vivo hoje: onde assistir na TV e por streaming?

A partida será transmitida ao vivo pelo RTL+. Confira abaixo todas as emissoras e opções de streaming.

Assuntos da semana: o que aconteceu com Sunderland e Dinamo Zagreb?

O Sunderland chega a esta partida com uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, perdeu por 3 a 1 para o Coventry City na Premier League. Antes, a equipe havia vencido o Brentford por 3 a 2 na Carabao Cup. Ao todo, o Sunderland marcou sete gols e sofreu sete nesses cinco jogos.

O Dinamo Zagreb soma três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. Sua partida mais recente terminou em derrota por 1 a 0 para o Rudes na liga croata. Na Europa League, por sua vez, o Dinamo venceu o RSC Anderlecht por 1 a 0 e perdeu para o Nijmegen por 4 a 2. Ao longo dos cinco jogos, o Dinamo marcou nove gols e sofreu seis.

SUN

SUN - Sequência

BOU
D2-0
LCH
E1-1
LEE
E0-0
BRE
V3-2
COV
D3-1
Gol marcado (sofrido)
5/8
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
DZG

DZG - Sequência

AND
V1-0
SLA
V1-5
NEC
D2-4
RJK
V2-1
RUD
D1-0
Gol marcado (sofrido)
10/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Sunderland x Dinamo Zagreb: escalações

Escalações de Sunderland x Dínamo de Zagreb

4-2-3-1
Sunderland crest
Sunderland
SUN
Formação
Dínamo de Zagreb crest
Dínamo de Zagreb
DZG
4-3-3
R. RoefsR. RoefsK. DansoK. DansoT. MeunierT. MeunierD. MethalieD. MethalieO. AldereteO. AldereteG. XhakaG. XhakaM. FofanaM. FofanaC. RiggC. RiggJ. AhokaJ. AhokaN. AnguloN. AnguloW. IsidorW. IsidorD. KotarskiD. KotarskiM. ValincicM. ValincicN. GalesicN. GalesicB. GodaB. GodaS. DominguezS. DominguezJ. MisicJ. MisicL. StojkovicL. StojkovicM. LisicaM. LisicaM. OrsicM. OrsicD. BeljoD. BeljoL. KacavendaL. Kacavenda
Dínamo de Zagreb crest
Dínamo de Zagreb
DZG
4-2-3-1
Sunderland

Time titular

Dínamo de Zagreb

Reservas

Técnico

  • R. Le Bris
  • J. Leko

Sunderland x Dinamo Zagreb: momento das equipes

SUN

SUN - Sequência

BOU
D2-0
LCH
E1-1
LEE
E0-0
BRE
V3-2
COV
D3-1
Gol marcado (sofrido)
5/8
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
DZG

DZG - Sequência

AND
V1-0
SLA
V1-5
NEC
D2-4
RJK
V2-1
RUD
D1-0
Gol marcado (sofrido)
10/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Sunderland x Dinamo Zagreb: retrospecto dos confrontos diretos

Sunderland x Dinamo Zagreb: as tabelas de classificação

#
JVEDGPGCSGPSequência
1
FerencvárosFerencvárosFTC
4400113+812
V
V
V
V
2
BournemouthBournemouthBOU
431092+710
E
V
V
V
3
OlympiacosOlympiacosOLY
431041+310
E
V
V
V
4
BenficaBenficaBEN
3300102+89
V
V
V
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
V
V
V
6
Union Saint-GilloiseUnion Saint-GilloiseGIL
321081+77
V
E
V
7
JuventusJuventusJUV
321093+67
E
V
V
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
E
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
E
V
V
10
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
421189-17
V
V
E
D
11
LyonLyonOL
421167-17
E
D
V
V
12
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
V
V
D
13
AnderlechtAnderlechtAND
420253+26
V
V
D
D
14
HoffenheimHoffenheimTSG
420265+16
V
V
D
D
15
RennesRennesREN
413043+16
E
E
V
E
16
OmoniaOmoniaOMO
420267-16
D
D
V
V
17
Real SociedadReal SociedadRSO
412194+55
E
V
E
D
18
Sparta PragueSparta PragueSPP
412164+25
E
D
E
V
19
Levski SofiaLevski SofiaLES
41213305
E
V
E
D
20
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
411286+24
D
E
D
V
21
Dínamo de ZagrebDínamo de ZagrebDZG
311134-14
D
V
E
22
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
411246-24
E
D
V
D
23
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
V
D
E
24
SalzburgSalzburgSAL
411237-44
D
E
D
V
25
Celta de VigoCelta de VigoCEL
310234-13
V
D
D
26
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
D
D
V
27
MilanMilanMIL
410347-33
D
D
V
D
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
D
D
V
29
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
410337-43
V
D
D
D
30
NK CeljeNK CeljeCEL
301227-51
E
D
D
31
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
D
D
E
32
LillestroemLillestroemLIL
4013210-81
D
D
E
D
33
Lech PoznańLech PoznańLCH
301219-81
E
D
D
34
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
300316-50
D
D
D
35
CelticCelticCEL
300339-60
D
D
D
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
D
D
D
Classificação às quartas de final

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