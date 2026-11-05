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Sunderland x Dinamo Zagreb: horário de início
O jogo entre Sunderland e Dinamo Zagreb começa em 05/11/2026, às 21h.
Sunderland x Dinamo Zagreb ao vivo hoje: onde assistir na TV e por streaming?
A partida será transmitida ao vivo pelo RTL+. Confira abaixo todas as emissoras e opções de streaming.
Assuntos da semana: o que aconteceu com Sunderland e Dinamo Zagreb?
O Sunderland chega a esta partida com uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, perdeu por 3 a 1 para o Coventry City na Premier League. Antes, a equipe havia vencido o Brentford por 3 a 2 na Carabao Cup. Ao todo, o Sunderland marcou sete gols e sofreu sete nesses cinco jogos.
O Dinamo Zagreb soma três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. Sua partida mais recente terminou em derrota por 1 a 0 para o Rudes na liga croata. Na Europa League, por sua vez, o Dinamo venceu o RSC Anderlecht por 1 a 0 e perdeu para o Nijmegen por 4 a 2. Ao longo dos cinco jogos, o Dinamo marcou nove gols e sofreu seis.
Sunderland x Dinamo Zagreb: escalações
Escalações de Sunderland x Dínamo de Zagreb
Time titular
Reservas
Técnico
- R. Le Bris
- J. Leko
Sunderland x Dinamo Zagreb: momento das equipes
Sunderland x Dinamo Zagreb: retrospecto dos confrontos diretos
Sunderland x Dinamo Zagreb: as tabelas de classificação
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