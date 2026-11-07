Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Premier League
team-logoSunderland
Stadium of Light
team-logoChelsea
Assista aqui! ESPNAssista aqui! Disney+ Premium Brazil
Com a ajuda da

Sunderland x Chelsea pela Premier League: tudo o que você precisa saber sobre o jogo

Sunderland x Chelsea
Sunderland
Chelsea
Premier League
M. Rogers

Prévia completa de Sunderland x Chelsea pela Premier League, no Stadium of Light. Lanterna da competição, o Sunderland conseguirá somar algum ponto contra o Chelsea?

Prévia de Sunderland x Chelsea pela Premier League

crest
Premier League - Rodada 10
Stadium of Light

O Sunderland recebe o Chelsea no Stadium of Light em partida da Premier League no domingo, 8 de novembro, às 10h EST e às 14h GMT. Lanterna da competição, o Sunderland conseguirá começar a engrenar na temporada contra um Chelsea em evolução?

Sunderland sente a pressão

O time de Regis Le Bris perdeu por 3 a 1 para o Coventry City em sua partida mais recente na Premier League e somou apenas dois pontos nos últimos três jogos da primeira divisão. As derrotas para Bournemouth e Brighton também estão nessa sequência. Ainda não é caso de pânico, mas as coisas não estão saindo como planejado para o Sunderland nesta temporada.

Sunderland AFC v GNK Dinamo - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

Chelsea sempre oferece emoção

O Chelsea viaja para o norte confiante após vencer o Manchester United por 2 a 0 em Stamford Bridge, resultado que levou o time de Xabi Alonso ao quarto lugar na tabela da Premier League. Romeo Lavia deu a assistência para Morgan Rogers abrir o placar, antes de Cole Palmer converter um pênalti e garantir a vitória.

Chelsea FC v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images

Como os visitantes se sairão no norte?

Historicamente, o Stadium of Light tem sido um estádio difícil para o Chelsea, e o Sunderland venceu o confronto mais recente entre as equipes em casa. Isso dá ao elenco de Le Bris motivos reais para o otimismo.

Sunderland AFC v GNK Dinamo - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

  • O Sunderland não terá Omar Alderete, suspenso, enquanto Romaine Mundle e Daniel Ballard seguem fora por lesão.
  • Reece James, Joao Pedro, Maxence Lacroix, Jamie Gittens e Jorrel Hato estão indisponíveis para o Chelsea por lesão, mas Emiliano Martinez deve voltar ao gol.

Prováveis escalações

Sunderland (4231): Roefs; Hume, Mukiele, O'Nien, Reinildo; Xhaka, Sadiki; Rigg, Le Fee, Angulo; Brobbey.

Chelsea (4231): Penders; Acheampong, Fofana, Colwill, Palestra; Henderson, Lavia; Estevao, Palmer, Rogers; Neto.

Notícias e elencos das equipes

Prováveis escalações de Sunderland x Chelsea

4-2-3-1
Sunderland crest
Sunderland
SUN
Formação
Chelsea crest
Chelsea
CHE
4-2-3-1
R. RoefsR. RoefsN. MukieleN. MukieleL. O'NienL. O'NienT. HumeT. HumeReinildoReinildoN. SadikiN. SadikiE. Le FeeE. Le FeeG. XhakaG. XhakaT. MeunierT. MeunierN. AnguloN. AnguloB. BrobbeyB. BrobbeyE. MartinezE. MartinezJ. AcheampongJ. AcheampongP. ChavarriaP. ChavarriaL. ColwillL. ColwillW. FofanaW. FofanaJ. HendersonJ. HendersonC. PalmerC. PalmerR. LaviaR. LaviaEstevaoEstevaoM. RogersM. RogersP. NetoP. Neto
Chelsea crest
Chelsea
CHE
4-2-3-1
Sunderland

Time titular

Chelsea

Técnico

  • R. Le Bris
  • X. Alonso

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google