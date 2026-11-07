Prévia de Sunderland x Chelsea pela Premier League

Premier League - Rodada 10 8 de nov. de 2026 - 09:00 Stadium of Light

O Sunderland recebe o Chelsea no Stadium of Light em partida da Premier League no domingo, 8 de novembro, às 10h EST e às 14h GMT. Lanterna da competição, o Sunderland conseguirá começar a engrenar na temporada contra um Chelsea em evolução?

Sunderland sente a pressão

O time de Regis Le Bris perdeu por 3 a 1 para o Coventry City em sua partida mais recente na Premier League e somou apenas dois pontos nos últimos três jogos da primeira divisão. As derrotas para Bournemouth e Brighton também estão nessa sequência. Ainda não é caso de pânico, mas as coisas não estão saindo como planejado para o Sunderland nesta temporada.

Getty Images

Chelsea sempre oferece emoção

O Chelsea viaja para o norte confiante após vencer o Manchester United por 2 a 0 em Stamford Bridge, resultado que levou o time de Xabi Alonso ao quarto lugar na tabela da Premier League. Romeo Lavia deu a assistência para Morgan Rogers abrir o placar, antes de Cole Palmer converter um pênalti e garantir a vitória.

Getty Images

Como os visitantes se sairão no norte?

Historicamente, o Stadium of Light tem sido um estádio difícil para o Chelsea, e o Sunderland venceu o confronto mais recente entre as equipes em casa. Isso dá ao elenco de Le Bris motivos reais para o otimismo.

Getty Images

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

O Sunderland não terá Omar Alderete, suspenso, enquanto Romaine Mundle e Daniel Ballard seguem fora por lesão.

Reece James, Joao Pedro, Maxence Lacroix, Jamie Gittens e Jorrel Hato estão indisponíveis para o Chelsea por lesão, mas Emiliano Martinez deve voltar ao gol.

Prováveis escalações

Sunderland (4231): Roefs; Hume, Mukiele, O'Nien, Reinildo; Xhaka, Sadiki; Rigg, Le Fee, Angulo; Brobbey.

Chelsea (4231): Penders; Acheampong, Fofana, Colwill, Palestra; Henderson, Lavia; Estevao, Palmer, Rogers; Neto.

Notícias e elencos das equipes