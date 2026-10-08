A lesão de Brian Brobbey não é grave, como afirmou o técnico do Sunderland, Regis Le Bris, em entrevista coletiva na tarde de quinta-feira.

Brobbey saiu ainda no primeiro tempo, há duas semanas, na partida da Nations League contra a Alemanha, com uma lesão no tendão da coxa.

O atacante da Holanda voltou em seguida diretamente para a Inglaterra, onde começou a trabalhar em sua recuperação. A partida do próximo sábado contra o Brighton & Hove Albion chega cedo demais para Brobbey, mas depois disso ele é esperado de volta rapidamente.

“Depois de ver as imagens, nós pensamos por um momento em uma lesão grave, mas o Brobbey já disse logo após a partida que não era nada grande”, iniciou Le Bris.

“Ele disse que já teve essa lesão mais vezes. Ele nos garantiu que não é nada grave. Não vamos correr riscos com ele, mas certamente não vai demorar muito”, concluiu.

Brobbey chegou no verão de 2025 vindo do Ajax por 20 milhões de euros. No Sunderland, ele encontrou seu espaço de imediato. Nesta temporada, marcou três vezes em cinco jogos da Premier League.