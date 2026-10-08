A lesão de Brian Brobbey não é grave, como disse o técnico do Sunderland, Regis Le Bris, em entrevista coletiva na tarde de quinta-feira.

Brobbey deixou o jogo da Liga das Nações contra a Alemanha, há duas semanas, ainda no primeiro tempo, com uma lesão no tendão da coxa.

O atacante da seleção da Holanda voltou em seguida diretamente para a Inglaterra, onde começou a trabalhar em sua recuperação. A partida do próximo sábado contra o Brighton & Hove Albion chega cedo demais para Brobbey, mas a expectativa é de que ele volte rapidamente depois disso.

“Depois de ver as imagens, nós pensamos por um momento em uma lesão grave, mas Brobbey disse logo após a partida que não era nada sério”, iniciou Le Bris.

“Ele disse que já teve essa lesão outras vezes. Ele nos garantiu que não é nada grave. Não vamos correr riscos com ele, mas certamente não vai demorar muito”, concluiu.

Brobbey chegou no verão de 2025 vindo do Ajax por 20 milhões de euros. No Sunderland, ele encontrou seu espaço de imediato. Nesta temporada, marcou três gols em cinco partidas da Premier League.