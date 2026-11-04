Clubes ingleses acompanham talento sérvio
Segundo o TEAMtalk, o Sunderland acompanha o meia da segunda divisão espanhola, assim como o trio da Premier League formado por Bournemouth, Brentford e Brighton and Hove Albion. Enquanto isso, o Atlético de Madrid já realizou conversas preliminares com pessoas próximas ao jovem para preparar uma possível transferência em 2027. Embora o clube da capital espanhola esteja à frente na disputa, os interessados da primeira divisão inglesa não descartam apresentar propostas rivais.
Contrato longo fortalece posição do Almería
Contratar o meio-campista de 1,91 m exigirá negociações difíceis, já que seu contrato atual vai até 2032. Embora Almería e Atlético de Madrid mantenham boas relações entre suas diretorias, o clube andaluz está em uma posição favorável para negociar e não precisa reduzir o valor pedido.
Olheiros ingleses acompanham de perto o meia desde que ele se transferiu do Montpellier para a Espanha sem custos em 2025 e conquistou a titularidade. Embora nenhum dos quatro clubes britânicos tenha apresentado uma proposta formal, o contato antecipado do Atlético de Madrid com seus representantes pode levar outros interessados a agir para não perder um jogador que figura em várias listas de possíveis contratações.
Versatilidade no meio-campo aumenta destaque do jogador
Nascido na França, filho de pais sérvios, Dzodic chamou a atenção de responsáveis por contratações em toda a Europa graças ao porte físico e à tranquilidade com a bola. Capaz de atuar tanto em uma função mais recuada, protegendo a defesa, quanto em uma posição mais avançada, o jovem se firmou como peça importante na segunda divisão espanhola.
Em 10 partidas por todas as competições na temporada atual, o meio-campista marcou um gol e deu uma assistência. Sua reputação crescente ganhou ainda mais força no início desta temporada, quando fez sua estreia pela seleção principal da Sérvia.
Disputa é esperada para o verão após janeiro
Como o Almería está na briga pelo retorno à La Liga, o clube não tem nenhuma pressão para autorizar uma venda na janela de inverno, a menos que um interessado pague integralmente sua multa rescisória. Assim, Dzodic deve permanecer no clube espanhol que busca o acesso durante a janela de janeiro, enquanto as conversas prosseguem nos bastidores. O Atlético de Madrid segue como favorito para o próximo verão, mas o interesse do Sunderland e dos outros clubes ingleses mantém a disputa em aberto.