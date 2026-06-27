Sunderland e Brighton & Hove Albion disputam o holandês, cujo valor de transferência é de 25 milhões de euros

Lamare Bogarde é alvo de “interesse concreto” do Brighton & Hove Albion e do Sunderland. É o que informa a revista Voetbal International com base em fontes inglesas. Ambos os clubes da Premier League estariam dispostos a pagar uma quantia considerável pelo meio-campista de 22 anos.

Bogarde teve, de certa forma, sua grande chance na última temporada pelo Aston Villa, clube que o contratou em 2020 vindo da base do Feyenoord. Ele disputou 44 partidas oficiais pelo clube de Birmingham na última temporada, sendo 22 como titular.

Com o Aston Villa, o jogador nascido em Roterdã conquistou um excelente quarto lugar na Premier League. Além disso, o clube conquistou a Liga Europa, com uma vitória por 0 a 3 sobre o SC Freiburg na final.

O bom desempenho de Bogarde não passou despercebido por outros clubes. O PSV, por exemplo, já havia se interessado por ele, mas o time de Eindhoven percebeu que a contratação de Bogarde não era viável.

Agora, o Brighton e o Sunderland também se manifestaram interessados nele. O primeiro clube está em busca de um substituto para Carlos Baleba, que provavelmente deixará o time, enquanto o Sunderland se prepara para a saída de Granit Xhaka, que está a caminho do Chelsea.

O próprio Bogarde, que ainda tem contrato até meados de 2028 no Villa Park, parece estar interessado na transferência. Em um novo clube, ele espera poder contar com mais tempo de jogo como titular.

O Brighton e o Sunderland terão que abrir os bolsos para conseguir seu “alvo principal”. De acordo com o VI, há um preço de cerca de 25 milhões de euros associado a Bogarde, que até agora disputou quatro partidas pela Seleção Juvenil Holandesa.